Футбол
ФАНРуководство «Сочи» рассматривает Карпина на пост главного тренера
Футбольный клуб «Сочи» продолжает рассматривать кандидатуры на пост главного тренера команды, сообщил источник Федерального агентства новостей. Кресло Александра Точилина могут предложить наставнику «Ростова» Валерию Карпину.
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Древнюю фигурку пещерного льва нашли на Алтае
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ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
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Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
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Шойгу анонсировал появление новой техники на Параде Победы в 2020 году
В Параде Победы, который пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве, примут участие более 20 образцов военной техники, которая ни разу не была задействована на парадах.
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Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр
Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
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Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча
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Зеленский рассказал о «доброй традиции» Тимошенко
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Apple обвинила Россию в краже технологии экстренной связи в смартфонах
Apple подала иск против Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании недействительным российского патента на «мобильный телефон с экстренной связью».
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ЛНР сообщила о прибытии в Донбасс американских военных инструкторов
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Лолита о разводе с супругом: «Муж изменял не только мне»
По словам звезды, супруг изменял не только ей, но и своей нынешней возлюбленной.
Общество
Роструд объяснил правила продления новогодних каникул
В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Общество
Россияне назвали справедливый размер выплаты по потере близкого
Граждане РФ считают, что 8,77 млн рублей — справедливая компенсация морального вреда при потере близких и причинении вреда здоровью в результате несчастного случая.
Наука
Ученые на XFEL впервые наблюдали за жизнью белков в реальном времени
Ученые на установке EuXFEL — Европейском рентгеновском лазере на свободных электронах — впервые смогли наблюдать в реальном времени, как меняется структура белков, и сняли первый в истории молекулярный фильм.
Кино
Эмилия Кларк рассказала об ужасах съемок «Игры престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала о тяжелых ситуациях во время съемок знаменитого сериала.
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Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось
Анастасия Заворотнюк продолжает проходить необходимые лечебные процедуры в реабилитационном центре.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Футбол
Молодежная сборная России по футболу обыграла сербов
В сербском городе Ниш завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд.
Кино
Netflix выпустит сиквел сериала «Викинги»
Кино
Вышел второй трейлер мюзикла «Кошки»
В Сети появился второй трейлер фильма «Кошки», ставшей адаптацией одноименного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера по произведениям Томаса Элиота.
Происшествия
На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме
В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
Киберспорт
В новую сеть киберспортивных арен в России вложат 1 млрд руб
В сообщении отмечается, что Ice Storm в будущем планирует открытие сети киберспортивных арен в десяти крупных городах России и странах СНГ и создание киберспортивной академии.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую
Певец Прохор Шаляпин расстался со своей любимой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Политика
Путин назвал российскую угрозу выдумкой
Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
Происшествия
На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело
Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Технологии
Опубликованы эскизы геймпада для PlayStation 5
Эскизы из нового патента Sony показали, как может выглядеть геймпад предстоящей консоли PlayStation 5. Изображения 19 ноября сопубликовал портал Engadget.
Футбол
Семин прокомментировал состояние Фарфана и Мариу
Наставник ФК «Локомотив» Юрий Семин рассказал о ситуации с травмированными футболистами, сообщает «Чeмпиoнат».