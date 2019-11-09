Футбольный клуб «Сочи» продолжает рассматривать кандидатуры на пост главного тренера команды, сообщил источник Федерального агентства новостей. Кресло Александра Точилина могут предложить наставнику «Ростова» Валерию Карпину.

Политика Шойгу анонсировал появление новой техники на Параде Победы в 2020 году В Параде Победы, который пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве, примут участие более 20 образцов военной техники, которая ни разу не была задействована на парадах.

Общество Роструд объяснил правила продления новогодних каникул В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.

Общество Россияне назвали справедливый размер выплаты по потере близкого Граждане РФ считают, что 8,77 млн рублей — справедливая компенсация морального вреда при потере близких и причинении вреда здоровью в результате несчастного случая.

Наука Ученые на XFEL впервые наблюдали за жизнью белков в реальном времени Ученые на установке EuXFEL — Европейском рентгеновском лазере на свободных электронах — впервые смогли наблюдать в реальном времени, как меняется структура белков, и сняли первый в истории молекулярный фильм.

Шоу-бизнес Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось Анастасия Заворотнюк продолжает проходить необходимые лечебные процедуры в реабилитационном центре.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.

Политика Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".

Кино Вышел второй трейлер мюзикла «Кошки» В Сети появился второй трейлер фильма «Кошки», ставшей адаптацией одноименного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера по произведениям Томаса Элиота.

Киберспорт В новую сеть киберспортивных арен в России вложат 1 млрд руб В сообщении отмечается, что Ice Storm в будущем планирует открытие сети киберспортивных арен в десяти крупных городах России и странах СНГ и создание киберспортивной академии.

Политика Путин назвал российскую угрозу выдумкой Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"