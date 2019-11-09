Футбольный клуб «Сочи» продолжает рассматривать кандидатуры на пост главного тренера команды, сообщил источник Федерального агентства новостей. Кресло Александра Точилина могут предложить наставнику «Ростова» Валерию Карпину.

Политика Зеленский приехал на КПП у станицы Луганской Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на контрольно-пропускной пункт у станицы Луганской, где ожидается открытие моста через реку Северный Донец.

Общество Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.

Политика Зеленский хочет договориться о прекращении огня в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что надеется договориться о полном прекращении огня в Донбассе на встрече "нормандской четверки" в декабре.

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Происшествия «Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.

Общество Принят закон о расчете военных пенсий До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Армия и оружие В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.

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Общество СМИ сообщили о переводе более $800 млн через офшоры Абызова Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть, на счета которой с 2011 по 2016 год поступило более $860 млн, говорится в совместном расследовании «Новой газеты», Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала STV и эстонской газеты Postimees.

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Политика Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".