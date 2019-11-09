Футбол
ФАНРуководство «Сочи» рассматривает Карпина на пост главного тренера
Футбольный клуб «Сочи» продолжает рассматривать кандидатуры на пост главного тренера команды, сообщил источник Федерального агентства новостей. Кресло Александра Точилина могут предложить наставнику «Ростова» Валерию Карпину.
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Экономика
Госдума приняла закон о переносе выплат по советским вкладам
Как рассказал ранее замглавы Мифнина Алексей Моисеев, закон об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
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Полиция допросила Лолиту Милявской по заявлению ее мужа
Развод певицы Лолиты Милявской с мужем спортивным тренером Дмитрием Ивановым перерос в скандал огромного масштаба.
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Политика
Зеленский приехал на КПП у станицы Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на контрольно-пропускной пункт у станицы Луганской, где ожидается открытие моста через реку Северный Донец.
Политика
Украину не интересует контракт с «Газпромом» на год
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна не заинтересована в промежуточном контракте с "Газпромом", сообщает ТАСС.
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Политика
Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Политика
Зеленский хочет договориться о прекращении огня в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что надеется договориться о полном прекращении огня в Донбассе на встрече "нормандской четверки" в декабре.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Общество
Роструд разъяснил правила продления новогодних каникул за счет отпуска
Сокращение новогодних каникул связано с тем, что в прошлые годы 30 и 31 декабря выпадали на выходные дни.
Происшествия
«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников
Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
Происшествия
Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию
Осужденный за получение взятки и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко прибыл отбывать наказание в Мордовию.
Политика
Путин пошутил о «помощи» США в добыче сланцевой нефти
Во время выступления на форуме «Россия зовет!» президент России Владимир Путин пошутил, что нужно позаимствовать у США технологии по добыче сланцевой нефти.
Общество
СМИ сообщили о переводе более $800 млн через офшоры Абызова
Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть, на счета которой с 2011 по 2016 год поступило более $860 млн, говорится в совместном расследовании «Новой газеты», Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала STV и эстонской газеты Postimees.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Кино
Андрей Кончаловский: Сложно и дурак может. Я пытался сделать просто
Авто
Появилось первое фото внедорожника Maybach
Немецкий бренд обнародовал тизер люксового внедорожника Mercedes-Maybach GLS.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Хоккей
Сибирь — Ак Барс 1:2 (3-й период)
Евгений Перов, являющийся тренером «Ак Барса», рассказал, как команда готовится к матчу с «Сибирью» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.