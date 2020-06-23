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REGNUMREGNUM

Руководство «Спартака» обеспокоилось задержаниями фанатов

Москва, 23 июня 2020, 15:56 — REGNUM Совет директоров футбольного клуба «Спартак» выразил беспокойство в связи с задержаниями болельщиков команды, которые ранее были задержаны сотрудниками МВД РФ в связи с перфомансом перед стадионом «Открытие Арена». Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».В источнике
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«Уголовка – не в лес по грибы сходить. Нас кошмарят». Хуслютдинов – о задержаниях фанатов «Спартака»

Советский спорт12:17

Полиция задержала порядка 60 фанатов «Спартака», которые «красочно» проводили команду в Тулу

Тульские новости09:40

Фанаты «Спартака» за проводы команды на матч с тульским «Арсеналом» могут попасть под уголовное преследование

Тульская служба новостейвчера в 04:55

Полиция задержала более 20 фанатов «Спартака». Среди них есть несовершеннолетние

Чемпионат08:01

Источник: Полиция проводит следственный действия с 25 задержанными фанатами «Спартака»

Спорт-Экспресс07:53

Полиция задержала еще около 30 фанатов «Спартака» после фаер-шоу в поддержку команды

Sports.ru04:38

Полиция задержала фанатов «Спартака», провожавших команду в Тулу. Что известно на данный момент

Sport24.ru09:05
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Правительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, до 104,4 миллиарда рублей с 81,2 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новостивчера в 04:54
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Владимир Путин предложил выделить еще 100 млрд на льготные кредиты

Президент РФ Владимир Путин в рамках своего видеообращения к россиянам предложил выделить еще 100 млрд рублей на льготные кредиты под 2% годовых наиболее пострадавшим компаниям, которые в условиях пандемии коронавируса сохранили численность рабочих мест.
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