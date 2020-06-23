Происшествия

REGNUMREGNUMРуководство «Спартака» обеспокоилось задержаниями фанатов

Москва, 23 июня 2020, 15:56 — REGNUM Совет директоров футбольного клуба «Спартак» выразил беспокойство в связи с задержаниями болельщиков команды, которые ранее были задержаны сотрудниками МВД РФ в связи с перфомансом перед стадионом «Открытие Арена». Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».
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«Спартак» призывает прекратить уголовное преследование фанатов после файер-шоу под Тулой

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Полиция задержала порядка 60 фанатов «Спартака», которые «красочно» проводили команду в Тулу

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«Спартак» выступил с заявлением по поводу задержанных фанатов

Газета.Ru08:35

Провожавшим «Спартак» в Тулу фанатам выдали подписки о невыезде. Ультрас грозит до 7 лет лишения свободы

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Около 30 фанатов «Спартака» задержаны по делу о хулиганстве после перекрытия дороги

ТАСС07:39

Задержанным фанатам «Спартака» выдали подписки о невыезде. Им грозит до 7 лет тюрьмы

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Полиция задержала более 20 фанатов «Спартака». Среди них есть несовершеннолетние

Чемпионат08:01
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Общество

У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание

Со слов адвоката Тимофея Гриднева, представляющего интересы основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, у его подзащитного обнаружили онкологическое заболевание, передает РБК.
Инфорос 08:23
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Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

CT news 05:48
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Общество

Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей.
Российская газета 10:51
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
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Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
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Общество

Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
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Кино

Вышел тизер сериала «Текст. Реальность»

Российская газета 09:03
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Общество

Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло

Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС 07:35
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Политика

Путин назвал регионы, где ситуация с коронавирусом остается сложной

Президент России Владимир Путин назвал регионы, в которых ситуация с коронавирусом остается сложной.
Газета.Ru 10:09
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Политика

Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию

Поправки в Конституцию РФ вступят в силу, только если граждане их поддержат.
Lenta.ru 10:51
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Происшествия

Осужден фигурант дела о хищении при стройке резиденции Путина

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Автоспорт

Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен в интервью Ziggo Sport рассказал, кто из гонщиков смог бы выиграть чемпионат за рулем «Мерседеса».
Спорт-Экспресс 21 июня в 23:21
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Авто

Минпромторг предоставил скидки россиянам от 10 до 25% на покупку авто

Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
Автоновости дня 21 июня в 11:55
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Гребенщиков выпустил новый сольный альбом «Знак огня»

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Общество

В Ялте приняли присягу дворники

Крымская газета 05:57
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Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании в школе

Законопроект о включении духовных и моральных качеств личности в образовательный процесс приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ, сообщила 23 июня пресс-служба нижней палаты Парламента России.
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Шоу-бизнес

Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
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Политика

Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО

Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM вчера в 18:36
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Армия и оружие

Индия просит скорее передать ей российские «Триумфы»

Вооруженные силы Индии просят ускорить процесс передачи зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".
Вести.Ru 09:36
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Политика

Владимир Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
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Спорт

Российские легкоатлеты обратились к Путину из-за кризиса в виде спорта

Газета.Ru 05:50
Экономика

Deutsche Bank предрек волну отказов инвесторов от доллара

Волна отказов от доллара в качестве резервной валюты может произойти в случае второй волны коронавирусной инфекции.
Экономика сегодня вчера в 08:47
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Экономика

«Ведомости»: для российских IT-компаний готовят налоговый маневр

В правительстве рассчитывают, что меры простимулируют экспорт российского софта и вернут часть компаний в российскую юрисдикцию.
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Политика

Партии Вучича предсказали победу на парламентских выборах в Сербии

Взгляд.ру 21 июня в 15:26
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Общество

Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы

Камба-лама (верховный лама) Тувы Джампел Лодоя, госпитализированный с коронавирусом, умер. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.
RT на русском 09:38
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