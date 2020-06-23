Происшествия
REGNUMРуководство «Спартака» обеспокоилось задержаниями фанатов
Москва, 23 июня 2020, 15:56 — REGNUM Совет директоров футбольного клуба «Спартак» выразил беспокойство в связи с задержаниями болельщиков команды, которые ранее были задержаны сотрудниками МВД РФ в связи с перфомансом перед стадионом «Открытие Арена». Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».
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Общество
У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание
Со слов адвоката Тимофея Гриднева, представляющего интересы основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, у его подзащитного обнаружили онкологическое заболевание, передает РБК.
Инфорос 08:23
Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей.
Российская газета 10:51
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Кино
Вышел тизер сериала «Текст. Реальность»
Российская газета 09:03
Общество
Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло
Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС 07:35
Политика
Путин назвал регионы, где ситуация с коронавирусом остается сложной
Президент России Владимир Путин назвал регионы, в которых ситуация с коронавирусом остается сложной.
Газета.Ru 10:09
Политика
Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию
Поправки в Конституцию РФ вступят в силу, только если граждане их поддержат.
Lenta.ru 10:51
Происшествия
Осужден фигурант дела о хищении при стройке резиденции Путина
Московский Комсомолец 06:56
Автоспорт
Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен в интервью Ziggo Sport рассказал, кто из гонщиков смог бы выиграть чемпионат за рулем «Мерседеса».
Спорт-Экспресс 21 июня в 23:21
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Авто
Минпромторг предоставил скидки россиянам от 10 до 25% на покупку авто
Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
Автоновости дня 21 июня в 11:55
Общество
В Ялте приняли присягу дворники
Крымская газета 05:57
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании в школе
Законопроект о включении духовных и моральных качеств личности в образовательный процесс приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ, сообщила 23 июня пресс-служба нижней палаты Парламента России.
ИА Красная Весна 10:30
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Политика
Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО
Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM вчера в 18:36
Армия и оружие
Индия просит скорее передать ей российские «Триумфы»
Вооруженные силы Индии просят ускорить процесс передачи зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".
Вести.Ru 09:36
Политика
Владимир Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом
Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
Экономика
Deutsche Bank предрек волну отказов инвесторов от доллара
Волна отказов от доллара в качестве резервной валюты может произойти в случае второй волны коронавирусной инфекции.
Экономика сегодня вчера в 08:47
Экономика
«Ведомости»: для российских IT-компаний готовят налоговый маневр
В правительстве рассчитывают, что меры простимулируют экспорт российского софта и вернут часть компаний в российскую юрисдикцию.
BFM.ru вчера в 07:55
Политика
Партии Вучича предсказали победу на парламентских выборах в Сербии
Взгляд.ру 21 июня в 15:26
Общество
Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы
Камба-лама (верховный лама) Тувы Джампел Лодоя, госпитализированный с коронавирусом, умер. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.
RT на русском 09:38