Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн на встрече с болельщиками опроверг информацию, что главный тренер команды Олег Кононов подал в отставку после поражения со счётом 1:2 в домашнем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга.

Цорн: Кононов не подавал в отставку после поражения в матче с «Уралом»

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