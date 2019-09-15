Футбол

ЧемпионатЧемпионатЦорн: Кононов не подавал в отставку после поражения в матче с «Уралом»

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн на встрече с болельщиками опроверг информацию, что главный тренер команды Олег Кононов подал в отставку после поражения со счётом 1:2 в домашнем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга.
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