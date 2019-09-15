Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, что главный тренер Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера команды.

Цорн: Кононов не подавал в отставку

Шоу-бизнес Медики подключили Заворотнюк к аппарату ИВЛ Российскую актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Происшествия СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» доставлять газ вместо газопровода OPAL «Если „Газпром“ хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через Opal, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся», — написал он в Facebook.

Футбол «Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами «Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».

Происшествия Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области В результате аварии с пассажирским автобусом ПАЗ в Ярославской области погибли семь человек, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Политика Джонсон заявил, что уверен в возможности достигнуть соглашения с ЕС В своей статье, опубликованной в воскресенье вечером на сайте газеты The Daily Telegraph, Джонсон также предупредил, что при отсутствии сделки с ЕС королевство все равно покинет сообщество 31 октября.

Энергетика Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов Максимум рост вырос до 19%, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $71,62 за баррель.

Происшествия В курганской колонии убили заключенного В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.

Политика Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet 100 Глава "Ростеха" Сергей Чемезов не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы в "Шереметьево".

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Армия и оружие В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019» Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на церемонии открытия маневров, состоявшейся накануне, заявил, что учения "Центр-2019" послужат развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между Россией и странами-союзниками.

Кино Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова» Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».

Здоровье Озвучены рекомендации по частоте стирки постельного белья Эксперты в области медицины озвучили рекомендации по частоте стирки постельного белья.

Космос OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре.

Здоровье Кардиолог рассказал о вреде помидоров Содержащийся в помидорах белок лектин делает томаты опасными для организма человека.

Общество Из-за угрозы наводнения в Петербурге решили перекрыть дамбу В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений.

Футбол «Болонья» навестила Михайловича после победы в матче серии А Игроки «Болоньи» приехали под окна больничной палаты главного тренера Синиши Михайловича после матча с «Брешией».

Авто Рестайлинговая Lada 4x4 может появиться в продаже в 2020 году Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».