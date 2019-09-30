Кандидатура, которую предлагает гендиректор красно-белых Томас Цорн — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско. 34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге.

с чего всё началось

Немецкий специалист Доменико Тедеско будет утверждён на посту главного тренера «Спартака». Сообщается, что с 34-летним немцем будет подписан контракт, рассчитанный на 2,5 года. По его условиям, заработная плата тренера составит 1,5 млн евро в год.

Культура Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".

Происшествия Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.

Политика В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17 В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Недвижимость В каких городах России упали цены на новостройки В 60 городах России по итогам третьего квартала этого года выросли цены на новостройки.

Происшествия Во Владивостоке арматурой насмерть забили кондуктора трамвая Смерть женщины, работавшей кондуктором в трамвае, наступила в результате побоев, нанесённых ей металлическим прутом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Финансы Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.

Происшествия Полковник СКР умер после нападения в Москве Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на телевидении Как сказал Христов, он пока не знает, когда Анастасия Заворотнюк появится на телевидении.

Общество Закон о безопасном курении на балконе вступил в силу С сегодняшнего дня вступает в силу закон, запрещающий открытый огонь на балконах.

Политика На Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера» В центре Киева проходит митинг против согласования руководством страны «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на территории Донбасса.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Экономика «Думать о том, что Россия не может прожить без нефти — это расизм!»: вышло интервью Дудя с Сергеем Гуриевым Самый популярный интервьюер России Юрий Дудь выпустил очередной ролик: беседу с бывшим главой Российской экономической школы и главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Сергеем Гуриевым.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Происшествия Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Политика Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Общество Названо опасное для здоровья российское молоко Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование пастеризованного молока с массовой долей жира в 3,2 процента известных производителей стоимостью от 48 до 97 рублей.

Армия и оружие Опубликованы фото Су-57 с неизвестным контейнером В «Твиттере» были размещены новые снимки боевого самолета Су-57, на которых пользователи заметили странный подвесной контейнер неизвестного назначения.

Политика В Крыму зафиксирован рост потока иностранных туристов Поток иностранных туристов в Крым в нынешнем году возрос в среднем на 5%, сообщил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.