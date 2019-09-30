Футбол
MetaratingsРуководство «Спартака» одобрило кандидатуру Тедеско
Немецкий специалист Доменико Тедеско будет утверждён на посту главного тренера «Спартака». Сообщается, что с 34-летним немцем будет подписан контракт, рассчитанный на 2,5 года. По его условиям, заработная плата тренера составит 1,5 млн евро в год.
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Кандидатура, которую предлагает гендиректор красно-белых Томас Цорн — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско. 34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге.Спорт-Экспресс30 сентября в 06:24
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