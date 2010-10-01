Футбол

MetaratingsMetaratingsРуководство «Спартака» одобрило кандидатуру Тедеско

Немецкий специалист Доменико Тедеско будет утверждён на посту главного тренера «Спартака». Сообщается, что с 34-летним немцем будет подписан контракт, рассчитанный на 2,5 года. По его условиям, заработная плата тренера составит 1,5 млн евро в год.
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с чего всё началось

Кандидатура Цорна — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско

Кандидатура, которую предлагает гендиректор красно-белых Томас Цорн — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско. 34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге.
Спорт-Экспресс30 сентября в 06:24

Подробнее о событии

СМИ: Владелец «Спартака» одобрил кандидатуру Тедеско на пост главного тренера

RT на русскомвчера в 05:49

«СЭ»: Руководство «Спартака» одобрило Тедеско. Контракт на 2,5 года, зарплата – 1,5 млн евро

Sports.ru01 октября в 12:11

Представитель Тедеско назвал слухами информацию о «Спартаке»

Sportbox.RU01 октября в 07:36

Тедеско и «Спартак»: детали возможного контракта

Спорт-Экспресс01 октября в 11:45

Представитель Тедеско назвал слухами информацию о «Спартаке»

Матч ТВ01 октября в 07:36

Агент отказался комментировать слухи о Тедеско в «Спартаке»

Sport.ru01 октября в 07:59

Тедеско подпишет со «Спартаком» контракт на два с половиной года

Вести.Ru01 октября в 13:00
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