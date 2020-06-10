Происшествия

Газета.RuГазета.RuРуководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м.
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Светлана Петренко
В ближайшее время им планируется предъявить обвинение и решить вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
— Светлана ПетренкоИнтерфакс 06:00
с чего всё началось
О задержании директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова ранее в этот же день сообщила
 официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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