РПЛ

ТК ЗвездаТК Звезда«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна с поста главного тренера

Тамбов — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
13′
Вараздат Ароян
Михаил Костюков
Олег Чернышев
59′
Владимир Обухов
61′
63′
Николай Димитров
Андрей Панюков
64′
Андрей Егорычев
Петрюс Бумаль
70′
Эрик Бикфалви
73′
Владимир Ильин
Антон Килин
Хетаг Хосонов
73′
76′
Вараздат Ароян
Алексей Рыбин
Хасан Мамтов
82′
90′+1′
Петрюс Бумаль
90′+4′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Ранее сам специалист заявил, что клуб пора возглавить «более удачливому» наставнику. Пресс-служба ФК «Тамбов» официально подтвердила отставку Александра Григоряна с поста главного тренера клуба. Как сообщается на сайте команды, решение было принято по обоюдному согласию сторон.
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