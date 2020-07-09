Общество

НТВНТВРуководство Telegram сравнило Apple и Google с Золотой ордой

О своеобразном налоге в 30%, который получают Apple и Google, рассказал вице-президент Telegram Илья Перекопский. Выступая во время панельной дискуссии с представителями IT-индустрии в Казани, он сравнил американские корпорации с Золотой ордой.
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с чего всё началось
Одновременно 9 июля в своем Telegram-канале основатель сервиса Павел Дуров опубликовал
 статью, в которой также пожаловался на необходимость разработчиков выплачивать 30% дохода Apple и Google.
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Telegram призвал Россию побороться с Apple и Google, сравнив их с Золотой Ордой

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Вице-президент Telegram сравнил Google и Apple с Золотой Ордой

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Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

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Происшествия

В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны

Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
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Происшествия

Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
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Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 05:56
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Политика

Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

РИА Новости вчера в 09:38
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Политика

Медведев назвал свои отношения с Путиным товарищескими

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин опроверг предположения о том, что "тандем" президента России и бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева распался. о словам главы государства, он и Медведев продолжают работать так, как работали.
REGNUM вчера в 05:32
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Армия и оружие

Для российских ВКС построят новый летающий радар

Второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" планируют разработать для Воздушно-космических сил России.
РЕН ТВ 07 июля в 18:05
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Экономика

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 11:21
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Политика

Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну

Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru вчера в 22:15
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Наука

У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета

Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru вчера в 21:40
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

1 сентября ученики российских школ побывают на совсем иной линейке, в новом формате.
News-24.ru 00:08
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Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

РИА Новости 00:39
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Происшествия

Басманный суд рассмотрит ходатайство об аресте губернатора Фургала

ТАСС вчера в 17:03
Общество

В ГД обсуждают возможность выплаты алиментов в пандемию через спецфонд

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ирина Волынец обратилась к правительству с предложением взять государству на себя ответственность за детей, чьи родители из-за пандемии не в состоянии выплачивать алименты.
РИА Новости 00:01
Общество

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
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Происшествия

На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда

Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

Газета.Ru вчера в 22:41
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Шоу-бизнес

Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина

Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news вчера в 12:43
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Общество

Главный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи заявил, что мир находится только на начальном этапе пандемии коронавируса.
UfaTime.ru 00:29
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Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru вчера в 03:39
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Футбол

«Краснодар» может вообще не попасть в Лигу чемпионов

После двух поражений кряду в чемпионате страны «Краснодар» поставил под сомнение своё попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.
Хорошие новости 00:55
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
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Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии

Кадыров вспомнил, что к таким методам прибегали во времена Османской империи, когда государство хотели разрушить.
CT news вчера в 06:44
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Общество

Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате

Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы.
Интерфакс вчера в 12:50
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Армия и оружие

В Вооруженных силах США откажутся от названий и символики конфедератов

Американские военные намерены отказаться от символики и названий, связанных с политическими деятелями Конфедерации.
Свободная Пресса 01:29
Общество

Токио обновил рекорд по приросту новых случаев заражения коронавирусом

Более 240 новых случаев заражения коронавирусом было выявлено в Токио за прошедшие сутки. Об этом в пятницу объявили столичные власти.
ТАСС 01:14
Наука

Геологическая история Земли может быть переписана

Ученые предполагают, что первые континенты были сформированы в начале истории Земли более трех миллиардов лет назад, но как они были сформированы, все еще остается предметом дискуссий.
Evo-rus.com вчера в 02:36
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Энергетика

Аналитик не исключил роста цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году

«Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году», — добавил Вудс.
RT на русском вчера в 18:40
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
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