Общество
НТВРуководство Telegram сравнило Apple и Google с Золотой ордой
О своеобразном налоге в 30%, который получают Apple и Google, рассказал вице-президент Telegram Илья Перекопский. Выступая во время панельной дискуссии с представителями IT-индустрии в Казани, он сравнил американские корпорации с Золотой ордой.
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с чего всё началось
Одновременно 9 июля в своем Telegram-канале основатель сервиса Павел Дуров опубликовал статью, в которой также пожаловался на необходимость разработчиков выплачивать 30% дохода Apple и Google.РБКвчера в 11:47
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Telegram призвал Россию побороться с Apple и Google, сравнив их с Золотой Ордой
Коммерсантъвчера в 13:58
«Ставка Золотой орды»: в Telegram призвали Россию помочь в борьбе с налогом от Apple и Google
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Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что рэпер Канье Уэст, недавно заявивший о своем намерении баллотироваться на пост главы государства, поддержит его на выборах.
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Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
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Указом Президента Российской Федерации от 13 декабря 2014 года № 764 «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высших специальных званий» начальнику Главного управления МЧС России по Липецкой области полковнику внутренней службы Михаилу Викторовичу Салфетникову присвоено высшее специальное звание «генерал-майор внутренней службы».
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