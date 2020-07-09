с чего всё началось

О своеобразном налоге в 30%, который получают Apple и Google, рассказал вице-президент Telegram Илья Перекопский. Выступая во время панельной дискуссии с представителями IT-индустрии в Казани, он сравнил американские корпорации с Золотой ордой.

Руководство Telegram сравнило Apple и Google с Золотой ордой

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