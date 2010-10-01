Коронавирус
Панорама (Благовещенск)Мурзагулов прокомментировал информацию о коронавирусе в ФК «Уфа»
По информации "Р-Спорт" тест на COVID-19 одного из игроков ФК "Уфа" оказался положительным. По мнению председателя попечительского совета ФК "Фа" Ростислава Мурзагулова, кто-то хочет, чтобы футбол страны опозорился не единожды, а дважды.
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Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о том, что у башкирской команды появился игрок, зараженный коронавирусом.Горобзор.рувчера в 14:09
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«Р-Спорт» сообщил, что у игрока «Уфы» нашли коронавирус. Клуб опроверг информацию
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