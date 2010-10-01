Коронавирус

Панорама (Благовещенск)Панорама (Благовещенск)Мурзагулов прокомментировал информацию о коронавирусе в ФК «Уфа»

По информации "Р-Спорт" тест на COVID-19 одного из игроков ФК "Уфа" оказался положительным. По мнению председателя попечительского совета ФК "Фа" Ростислава Мурзагулова, кто-то хочет, чтобы футбол страны опозорился не единожды, а дважды.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Мурзагулов о коронавирусе в «Уфе»: «Кто-то хочет, чтобы российский футбол опозорился дважды»

Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о том, что у башкирской команды появился игрок, зараженный коронавирусом.
Горобзор.рувчера в 14:09

Подробнее о событии

В «Уфе» в очередной раз опровергли слухи о коронавирусе в команде

RT на русскомвчера в 16:28

Мурзагулов: «Кто-то хочет, чтобы „Уфа“ сыграла мальчиками»

Евро-футбол.ру02:14

«Уфа» – российский топ-клуб. За 10 лет команда из низшего дивизиона выросла в бренд, который хотят купить европейские и мировые компании

Горобзор.ру00:00

Председатель попечительского совета «Уфы»: «Кто-то хочет, чтобы мы сыграли мальчиками»

Sport.ruвчера в 18:46

Руководство «Уфы» опровергает сообщения о коронавирусе в команде

Вести.Ru04:20

Футболист ФК «Уфа» заразился коронавирусом – СМИ

ProUfu.ruвчера в 15:59

«Р-Спорт» сообщил, что у игрока «Уфы» нашли коронавирус. Клуб опроверг информацию

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 14:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
Политика

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
2,8K
Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

BFM.ru 07:15
42
Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
148
Культура

Фёдор Добронравов решил уволиться из театра Сатиры

RT на русском вчера в 11:15
144
Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»

Газета.Ru вчера в 12:21
14
Футбол

«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за согласие перенести матч

РИА Новости 07:38
90
Политика

Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Россия не «приобретала» Крым, граждане полуострова на референдуме сами приняли решение войти в состав страны.
Известия 06:38
25
Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
455
Шоу-бизнес

Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет

Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости 19 июня в 13:24
28
Общество

Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней

ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы.
Интерфакс вчера в 09:06
33
Общество

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

BFM.ru вчера в 17:30
507
Происшествия

Пять человек тяжело ранены при стрельбе в Техасе

Пять человек получили серьезные ранения при стрельбе в столице американского штата Техас - Остине, передает местная служба скорой помощи на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 08:16
18
Авто

Названы самые дешевые авто России

На днях эксперты составили рейтинг самых дешевых новых авто, которые можно приобрести на авторынке нашей страны.
32CARS.ru 07:31
Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
247
Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
977
Космос

Зафиксированы повторяющиеся каждые 16 дней сигналы из космоса

Команда, в которую входят астрономы и исследователи из Массачусетского технологического института в США, зафиксировала сигналы из серии быстрых радиовсплесков.
Цензуры.Нет 18 июня в 11:49
77
Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Lenta.ru 02:45
237
Финансы

Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 19 июня в 18:21
1,9K
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
1,7K
Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
463
Общество

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
2K
Политика

Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния

Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета 07:44
1,2K
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
5
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
419
Технологии

Игрок потратил на воссоздание Чернобыля в Minecraft два года

Поклонники Minecraft воссоздал в игре Чернобыль, на что ему потребовалось два года.
Актуальные Новости 07:28
4
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
184
Общество

Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
281
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза

В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36
435
Единоборства

Майк Тайсон бросил вызов чемпиону UFC Джону Джонсу

Газета.Ru 08:15
Общество

Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное