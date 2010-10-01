Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о том, что у башкирской команды появился игрок, зараженный коронавирусом.

с чего всё началось

По информации "Р-Спорт" тест на COVID-19 одного из игроков ФК "Уфа" оказался положительным. По мнению председателя попечительского совета ФК "Фа" Ростислава Мурзагулова, кто-то хочет, чтобы футбол страны опозорился не единожды, а дважды.

Мурзагулов прокомментировал информацию о коронавирусе в ФК «Уфа»

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