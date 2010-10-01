Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о том, что у башкирской команды появился игрок, зараженный коронавирусом.

с чего всё началось

Футбольный клуб "Уфа" категорически опроверг сообщения ряда источников, что в команде имеет место случай заражения игрока коронавирусом. Об этом журналистам сообщил председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов, который назвал вбросы "провокацией".

Руководство «Уфы» опровергает сообщения о коронавирусе в команде

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