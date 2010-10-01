Коронавирус
Вести.RuРуководство «Уфы» опровергает сообщения о коронавирусе в команде
Футбольный клуб "Уфа" категорически опроверг сообщения ряда источников, что в команде имеет место случай заражения игрока коронавирусом. Об этом журналистам сообщил председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов, который назвал вбросы "провокацией".
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Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о том, что у башкирской команды появился игрок, зараженный коронавирусом.Горобзор.рувчера в 14:09
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«Р-Спорт» сообщил, что у игрока «Уфы» нашли коронавирус. Клуб опроверг информацию
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 14:53
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
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Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
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Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
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Газета.Ru вчера в 16:05
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Президент РФ Владимир Путин рассказал, что давно привык к любой критике, передает РИА Новости.
BFM.ru 06:54
Технологии
Huawei построит центр разработки чипов в Великобритании
Разрешение на строительство исследовательского центра Huawei в Состоне дадут власти Великобритании, 21 июня сообщает The Sunday Times.
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В Кремле назвали волнующий Путина вопрос
Представитель Кремля предположил, что Путина волнует возможность что-либо предпринять не только для того, чтобы вывести отношения между странами из сложившегося "ужасного" состояния, но и чтобы не "оголять" мировую стабильность и безопасность.
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Британская полиция признала нападение в Рединге терактом
"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:44
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
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Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне
Газета.Ru вчера в 12:46
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
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Путин заявил о важности точек опор для политсистемы
На вопрос об устойчивости политической системы, Путин ответил, что еще есть над чем поработать.
Российская газета 06:52
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Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
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Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морской рептилии
В 2011 году группа чилийских ученых обнаружила в Антарктике окаменелость вытянутой формы размером с мяч для американского футбола.
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Происшествия
В массовом ДТП с маршруткой в Петербурге погиб один человек
Один человек погиб, шестеро получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения трех легковых автомобилей и маршрутного такси на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе городского ГУ МЧС.
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
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Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru вчера в 10:51
Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отсутствии напряженности в отношениях с Путиным.
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