Коронавирус

Вести.RuВести.RuРуководство «Уфы» опровергает сообщения о коронавирусе в команде

Футбольный клуб "Уфа" категорически опроверг сообщения ряда источников, что в команде имеет место случай заражения игрока коронавирусом. Об этом журналистам сообщил председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов, который назвал вбросы "провокацией".
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Мурзагулов о коронавирусе в «Уфе»: «Кто-то хочет, чтобы российский футбол опозорился дважды»

Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о том, что у башкирской команды появился игрок, зараженный коронавирусом.
Горобзор.рувчера в 14:09

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Руководство «Уфы» опровергает сообщения о коронавирусе в команде

Вести.Ru04:20

«Р-Спорт» сообщил, что у игрока «Уфы» нашли коронавирус. Клуб опроверг информацию

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 14:53

«Уфа» – российский топ-клуб. За 10 лет команда из низшего дивизиона выросла в бренд, который хотят купить европейские и мировые компании

Горобзор.ру00:00

Председатель попечительского совета «Уфы»: «Кто-то хочет, чтобы мы сыграли мальчиками»

Sport.ruвчера в 18:46

В «Уфе» в очередной раз опровергли слухи о коронавирусе в команде

RT на русскомвчера в 16:28

Футболист ФК «Уфа» заразился коронавирусом – СМИ

ProUfu.ruвчера в 15:59

Мурзагулов: «Кто-то хочет, чтобы „Уфа“ сыграла мальчиками»

Евро-футбол.ру02:14
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Общество

7889 новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки

За последние сутки коронавирус диагностировали у 7889 пациентов в 85 регионах России.
Известия вчера в 03:45
Происшествия

Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Lenta.ru 06:30
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Происшествия

В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП

Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
РИА Новости 06:21
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
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Происшествия

Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез

Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
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Кино

Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»

Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
Петербургский дневник 19 июня в 08:34
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
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Происшествия

Участников массовой драки в Норильске доставили в полицию

Известия 04:10
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Общество

Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
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Политика

Путин рассказал, почему не отчитывает подчинённых «в показном порядке»

Президент России Владимир Путин рассказал, что не любит отчитывать подчинённых "в показном порядке" и никогда не делает этого.
Life.ru 05:16
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Футбол

«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

Московское "Динамо" не полетело на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает Metaratings.
Газета.Ru вчера в 16:05
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Политика

Путин рассказал, как он относится к критике

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что давно привык к любой критике, передает РИА Новости.
BFM.ru 06:54
Технологии

Huawei построит центр разработки чипов в Великобритании

Разрешение на строительство исследовательского центра Huawei в Состоне дадут власти Великобритании, 21 июня сообщает The Sunday Times.
ИА Красная Весна 03:22
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Политика

В Кремле назвали волнующий Путина вопрос

Представитель Кремля предположил, что Путина волнует возможность что-либо предпринять не только для того, чтобы вывести отношения между странами из сложившегося "ужасного" состояния, но и чтобы не "оголять" мировую стабильность и безопасность.
РИА Новости вчера в 09:53
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Происшествия

Британская полиция признала нападение в Рединге терактом

"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:44
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
81
Происшествия

Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне

Газета.Ru вчера в 12:46
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
5
Политика

Путин заявил о важности точек опор для политсистемы

На вопрос об устойчивости политической системы, Путин ответил, что еще есть над чем поработать.
Российская газета 06:52
Здоровье

В Пермском крае выявлено еще 67 случаев коронавируса

В Пермском крае за сутки выявлено еще 67 случаев коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 04:43
10
Общество

Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
16
Наука

Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морской рептилии

В 2011 году группа чилийских ученых обнаружила в Антарктике окаменелость вытянутой формы размером с мяч для американского футбола.
NewInform 18 июня в 08:31
49
Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Lenta.ru 02:45
220
Происшествия

В массовом ДТП с маршруткой в Петербурге погиб один человек

Один человек погиб, шестеро получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения трех легковых автомобилей и маршрутного такси на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе городского ГУ МЧС.
ТАСС 06:11
6
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
1,6K
Происшествия

Серийный насильник задержан в Севастополе

Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru вчера в 10:51
26
Политика

Лукашенко оценил отношения Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отсутствии напряженности в отношениях с Путиным.
Городовой 19 июня в 13:46
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Шоу-бизнес

Ни слова о Путине. Как звезды рекламируют поправки к Конституции

Anews рассказывает о самых интересных случаях рекламы знаменитостями поправок к Конституции РФ.
Anews 18 июня в 10:52
49
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