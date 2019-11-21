Спорт
КоммерсантъРуководство ВФЛА временно отстранено из-за дела Данила Лысенко
Кроме Дмитрия Шляхтина и самого Лысенко, временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер прыгунов в высоту и Данилы Лысенко Евгений Загорулько.
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Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
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В Южно-Сахалинске в субботу преимущественно без осадков, днем ожидается порывистый ветер, температура ночью - 8 - 10, днем + 6 + 8.
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В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
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После совершенного злоумышленники попытались избавиться от тела убитого ими мужчины. Они завернули его в ковер и подожгли.
Кино
Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, согласно которым с 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Политика
CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»
Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Происшествия
Прокуратура заявила о склонности к суициду у стрелка в Благовещенске
Сотрудники призывной комиссии знали о склонности к самоубийству у 19-летнего студента, устроившего стрельбу в Амурском колледже в Благовещенске, заявил журналистам замгенпрокурора России Игорь Ткачев.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Здоровье
Подорожание медсправок откладывается
Документ, который должен был вступить в силу 22 ноября, спровоцировал ажиотаж: граждане по всей России встали в очереди в наркодиспансеры и клиники, чтобы успеть получить медсправку по старым правилам.
Происшествия
В Одесском заливе сел на мель танкер под флагом Молдавии
У берегов Одессы сел на мель танкер «Делфи» под флагом Молдавии.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Здоровье
Ажиотаж в медицинских центрах: в минздраве пообещали максимально упростить процедуру сдачи анализов для получения водительских прав
Региональный минздрав прокомментировал новые правила оформления медицинских справок для получения водительских прав, с которыми автомобилистам придется столкнуться уже завтра.
Происшествия
Посадка лайнера Turkish Airlines в Одессе закончилась аварией
Boeing-737 был вынужден уйти на второй заход, который и закончился аварией.
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции
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Авто
Составили рейтинг самых ликвидных автомобилей на рынке России
При изучении остаточной стоимости, специалисты в России принимали во внимание массовые автомобили и премиальные, выпущенные в 2016 году.
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Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.