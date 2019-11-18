Футбол
Все про Спорт руРуководство «Ювентуса» поговорит с Роналду
Как сообщают итальянские СМИ, форвард Криштиану Роналду после приезда из расположения сборной встретится с главным тренером «Ювентуса» Маурицио Сарри и руководством клуба. Темой разговора будет поведения португальца в последних матчах «Старой Синьоры».
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СМИ: Руководство «Ювентуса» проведет встречу с Роналду по вопросу поведения форварда
Sportbox.RU15 ноября в 19:34
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