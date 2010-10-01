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Спорт-ЭкспрессРуководство «Ювентуса» проведет встречу с Роналду
Руководство «Ювентуса» проведет встречу с нападающим Криштиану Роналду. На ней будет обсуждаться поведение футболиста и его отношение с партнерами, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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СМИ: Руководство «Ювентуса» проведет встречу с Роналду по вопросу поведения форварда
Матч ТВ15 ноября в 19:34
СМИ: Руководство «Ювентуса» проведет встречу с Роналду по вопросу поведения форварда
Sportbox.RU15 ноября в 19:34
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