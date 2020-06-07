Общество

REGNUMREGNUMРуководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь

Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации. Об этом 7 июня скандальный оппозиционер сообщил на своей странице в Twitter.
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Редактор Znak.com узнал об иске RT из новостей

News.ru08:32

RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com

Коммерсантъ06:41

RT подал в суд на Навального и Соболь

Взгляд.ру06:12

RT подал иск к Навальному, Соболь и Znak.com. Из-за нарушений его оставили без движения

Новая газета05:31

Телеканал RT подал иск Навальному и Соболь о защите деловой репутации

РАПСИ05:22

RT подал иск к Навальному, Соболь и Znak.com. Суд оставил его без движения

Дождь04:38

Поданный иск RT на Навального, Соболь и Znak.com. суд пока оставил без движения – директор ФБК Жданов

Эхо Москвы05:08
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Общество

Главный раввин России заболел коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
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Политика

Захарова прокомментировала беспорядки в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
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Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
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Здоровье

В Алтайском крае разрешили возобновить работу санаториям, имеющим медлицензию

Власти Алтайского края разрешили возобновить работу санаторно-курортным организациям, имеющим медицинскую лицензию.
ТАСС 10:17
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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

За две недели до возобновления сезона в Тинькофф РПЛ ЦСКА решил вернуть бразильского форварда Вагнера Лава.
МонаВиста вчера в 10:44
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Общество

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары в 37 градусов в предгорной зоне, сообщает администрация города.
РИА Новости 08:31
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Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
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Общество

В Нью-Йорке отменен комендантский час

Комендантский час был введен в десятках американских городов.
Эхо Москвы 10:05
Общество

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
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Наука

Ученые назвали причину смерти от недосыпа

Evo-rus.com 05:29
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Космос

«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
Известия вчера в 21:02
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Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости 05 июня в 12:54
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Происшествия

В Москве обокрали известного сыровара Сироту

Сыровар Олег Сирота лишился дорогого ноутбука. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Росбалт 09:25
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Гаджеты

Немецкий энтузиаст сравнил энергопотребление 30 процессоров Core i9-10900K

Энтузиаст Роман Хартунг из Германии решил проверить, каково реальное потребление в новых десятиядерных процессорах Core i9-10900K.
Goroday.ru 05 июня в 20:02
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Шоу-бизнес

В Москве простились с Михаилом Кокшеновым

Культуромания 09:00
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Политика

Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти

Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
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Политика

Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона

Российская газета 10:35
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
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Единоборства

Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Здоровье

Количество случаев коронавируса в Амурской области превысило 700

7 июня в Амурской области зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса: 20 - в Благовещенске, 11 - в Свободном, по три - в Благовещенском и Сковородинском районах, по два - в Мазановском и Михайловском районах, по одному - в Зее, Серышевском, Магдагачинском и Тындинском районах.
Телепорт 04:31
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»

Автоновости дня 04:07
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Общество

Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу

Президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил такое решение тем, что сводная статистика не отражает положение страны в настоящий момент.
Ведомости 04:56
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Энергетика

Крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение возобновляет добычу

Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии Шарара (Sharara) постепенно возобновляет добычу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 15:34
Шоу-бизнес

Похудевшая Гузеева жестко ответила на замечания об отсутствии маски

Телеведущая Лариса Гузеева резко ответила подписчикам, обвинившим ее в появлении без маски и перчаток.
Народные новости 10:36
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Происшествия

В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки

Полицейские задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, пропавшей на юге Красноярского края, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:36
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Происшествия

Таинственные дыры в земле нашли рядом с селом в Забайкалье

Жители Забайкальского села Утан обнаружили гигантские дыры в земле. Отверстия неизвестного происхождения уходят вглубь на десять метров.
News.ru 10:15
Наука

Обнаружены следы двух ранее неизвестных извержений в Йеллоустоуне

NewInform вчера в 02:20
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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