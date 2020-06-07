Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации. Об этом 7 июня скандальный оппозиционер сообщил на своей странице в Twitter.

Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь

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