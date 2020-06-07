Общество

REGNUMREGNUMРуководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь

Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации. Об этом 7 июня скандальный оппозиционер сообщил на своей странице в Twitter.
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RT объяснил иск к Навальному и Соболь

РБК10:56

Редактор Znak.com узнал об иске RT из новостей

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RT подал в суд на Навального и Соболь

Взгляд.ру06:12

RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com

Коммерсантъ06:41

RT подал иск к Навальному, Соболь и Znak.com. Из-за нарушений его оставили без движения

Новая газета05:31

RT подал иск к Навальному, Соболь и Znak.com. Суд оставил его без движения

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Поданный иск RT на Навального, Соболь и Znak.com. суд пока оставил без движения – директор ФБК Жданов

Эхо Москвы05:08
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Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
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Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
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Общество

Главный раввин России заболел коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
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Футбол

Арустамян назвал продолжительность контракта Вагнера Лава с ЦСКА

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян написал в Telegram, что бразильский форвард Вагнер Лав в понедельник объявит о возвращении в ЦСКА.
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Пригожин посоветовал Шнурову обратиться к психиатру

Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал назвавшему его жену певицу Валерию "тетей" лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову обратиться к психиатру.
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
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Воробьев поблагодарил Собянина за помощь в борьбе с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за оказанную помощь в борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 12:06
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Здоровье

Создатель препарата против коронавируса рассказал о его особенностях

«Препарат создавался специально для лечения ревматоидного артрита, но, так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания», — заявил он.
RT на русском 07:58
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В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины

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Общество

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29
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Захарова прокомментировала беспорядки в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
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Общество

В России продлили срок подачи документов в колледжи

Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа.
Известия 07:32
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Происшествия

Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
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Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
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Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет

Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
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Общество

Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования

Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Космос

Роскосмос запатентовал «сачок» для ловли космического мусора

Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на "сачок" для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
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Православные христиане отмечают день Святой Троицы

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Футбол

«Краснодар» может купить игрока юношеской сборной Бразилии

Нападающий юношеской сборной Бразилии (в возрасте до 17 лет) Таллеса Магно может перейти в футбольный клуб "Краснодар", сделку могут осуществить во время летнего трансферного окна, пишет NEWS.ru со ссылкой на портал Netvasco.
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Некоторые российские регионы отказались проводить парад Победы 24 июня

Власти некоторых российских регионов отказались проводить парад Победы 24 июня.
Афиша Daily 05 июня в 13:05
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Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
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Кино

Оператор «Дюны» заявил, что каждая часть будет отдельным фильмом

Австралийский кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках фильма «Дюна» и заявил, что каждая из частей книги будет отдельным и самостоятельным фильмом.
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Политика

США решили тайно сократить численность своих войск в Германии

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
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Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Происшествия

В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава

В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
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Хоккей

Депутат Роднина ответила на заявление Панарина о России

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Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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