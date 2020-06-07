Общество
REGNUMРуководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации. Об этом 7 июня скандальный оппозиционер сообщил на своей странице в Twitter.
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Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Общество
Главный раввин России заболел коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
Футбол
Арустамян назвал продолжительность контракта Вагнера Лава с ЦСКА
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян написал в Telegram, что бразильский форвард Вагнер Лав в понедельник объявит о возвращении в ЦСКА.
РБК 12:06
Шоу-бизнес
Пригожин посоветовал Шнурову обратиться к психиатру
Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал назвавшему его жену певицу Валерию "тетей" лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову обратиться к психиатру.
РЕН ТВ 08:51
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Общество
Воробьев поблагодарил Собянина за помощь в борьбе с коронавирусом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за оказанную помощь в борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 12:06
Здоровье
Создатель препарата против коронавируса рассказал о его особенностях
«Препарат создавался специально для лечения ревматоидного артрита, но, так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания», — заявил он.
RT на русском 07:58
Происшествия
В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины
RT на русском 11:15
Общество
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
RT на русском 09:37
Общество
В России продлили срок подачи документов в колледжи
Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа.
Известия 07:32
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет
Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 05 июня в 15:37
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Космос
Роскосмос запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на "сачок" для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
РИА Новости вчера в 20:03
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Футбол
«Краснодар» может купить игрока юношеской сборной Бразилии
Нападающий юношеской сборной Бразилии (в возрасте до 17 лет) Таллеса Магно может перейти в футбольный клуб "Краснодар", сделку могут осуществить во время летнего трансферного окна, пишет NEWS.ru со ссылкой на портал Netvasco.
Радио Sputnik 10:51
Общество
Некоторые российские регионы отказались проводить парад Победы 24 июня
Власти некоторых российских регионов отказались проводить парад Победы 24 июня.
Афиша Daily 05 июня в 13:05
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru 11:14
Кино
Оператор «Дюны» заявил, что каждая часть будет отдельным фильмом
Австралийский кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках фильма «Дюна» и заявил, что каждая из частей книги будет отдельным и самостоятельным фильмом.
Невские Новости 00:11
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Происшествия
В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава
В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
Российская газета 03:33
Хоккей
Депутат Роднина ответила на заявление Панарина о России
RuNews24.ru 09:23
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ 02:55