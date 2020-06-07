Общество

REGNUMREGNUMРуководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь

Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации. Об этом 7 июня скандальный оппозиционер сообщил на своей странице в Twitter.
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RT объяснил иск к Навальному, Соболь и Znak.com

Коммерсантъ12:48

Телеканал Russia Today подал в суд на Алексея Навального, Любовь Соболь и издание Znak.com

Эхо Москвы13:32

Редактор Znak.com узнал об иске RT из новостей

News.ru08:32

RT объяснил иск к Навальному и Соболь

РБК10:56

RT подал в суд на Навального и Соболь

Взгляд.ру06:12

RT подал иск к Навальному, Соболь и Znak.com. Из-за нарушений его оставили без движения

Новая газета05:31

RT подал иск к Навальному, Соболь и Znak.com. Суд оставил его без движения

Дождь04:38
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Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
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Автоспорт

Джордж Рассел выиграл виртуальную гонку в Баку

F1news.ru 15:05
Музыка

Максим Фадеев представил нового артиста

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил нового артиста – певицу MÁYRUN (Марианна Кочурова).
РИА Новости 05 июня в 15:58
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Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
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Биатлон

Отменен чемпионат мира по летнему биатлону

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года, сообщает сайт организации.
Газета.Ru 12:39
Здоровье

Диетологи назвали самый вредный суп

12 Канал Омск 05 июня в 05:33
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Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
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Общество

В ПФР предупредили о схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»

В Пенсионном фонде (ПФР) зафиксировали рост числа обращений граждан для «перерасчета пенсий».
РБК вчера в 00:34
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Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
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Политика

На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

Поправку, позволяющую Владимиру Путину избраться на пятый и шестой президентские сроки без учета четырех предыдущих, внесла перед вторым чтением в Госдуме депутат Валентина Терешкова.
Ведомости 14:00
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Гаджеты

Анонс смартфона OnePlus Z запланирован на вторую половину июля

По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
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Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала младшего сына от Меладзе

Альбина Джанабаева в первый раз показала в своем Instagram младшего сына от Меладзе.
Версия.Инфо 10:03
Футбол

Андрей Мостовой: «Сочи» может побороться за место в еврокубках

«Сочи», набрав в 22 турах 24 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 14:07
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская объяснила свой пост об умершей Юлии Норкиной

У поклонников возмущение вызвал тот факт, что Цымбалюк-Романовская решила опубликовать видео в день смерти Норкиной.
iReactor 11:37
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Общество

Вместо денег за отмененные концерты разрешили выдавать ваучеры

Правительство разрешило компенсировать отмену концертов и спектаклей в период коронавируса не только деньгами, но и ваучерами.
Телеканал 360° вчера в 13:27
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
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Политика

Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти

Истребитель МиГ-29, который прибыл на Львовский государственный авиационный завод для прохождения модернизации, был разворован по запчастям.
Военное дело 01:52
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Шоу-бизнес

Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
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Происшествия

Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки

Интерфакс 14:02
Хоккей

Валерий Брагин стал главным тренером российской сборной по хоккею

Городовой 05 июня в 04:20
3
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,8K
Политика

Нацгвардия начала выводить силы из Лос-Анджелеса

Национальная гвардия США выводит из Лос-Анджелеса свои силы, которые обеспечивали безопасность во время протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает газета Los Angeles Times.
РИА Новости 15:08
Общество

Абрамович купил картину «Крик» за 120 миллионов долларов

Lenta.ru 12:44
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Политика

Новый глава белорусского Мининформа пригрозил СМИ ограничениями

Игорь Луцкий захотел оградить «население от информации, которая наносит вред государству».
Говорит Москва 14:04
Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Друбич празднует юбилей

Известная российская актриса Татьяна Друбич в воскресенье, 7 июня, празднует юбилей.
Аргументы недели 03:27
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Происшествия

Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
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Происшествия

Пропавший в Башкирии ребенок найден живым

Шестилетний мальчик, который пропал в башкирском селе Урмантау, найден живым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.
Вести.Ru 12:58
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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