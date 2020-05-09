Коронавирус
Спорт-ЭкспрессРуководство серии А проведет экстренное совещание 13 мая
Руководство серии А проведет экстренное совещание 13 мая, сообщает Football Italia. По информации источника, на совещании будут присутствовать представители клубов лиги.
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Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Президент России Владимир Путин посетил Александровский сад в Москве, где возложил цветы к Вечному огню в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 03:05
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Политика
Путин поздравил с годовщиной Победы народы Украины и Грузии
Президент России Владимир Путин поздравил с годовщиной 75-летия Победы народы Грузии и Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ вчера в 07:11
Общество
Дистанционное обучение в вузах продлили после 12 мая
Министерство науки и высшего образования РФ продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:58
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Авто
Новый указ Собянина: Что изменилось для автомобилистов
Мэр Москвы выпустил новый указ, который повлияет на жизнь столичных автомобилистов.
Car.ru вчера в 06:40
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая.
Известия 01:57
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Политика
Путин пообещал выполнение всех планов по развитию армии и флота РФ
Московский Комсомолец 05:56
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer - по сюжету клипа артисты грабят казино с помощью завораживающего танца.
Anews 06:33
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия вчера в 14:29
Общество
Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России
В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук вчера в 03:26
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
Общество
МВД разъяснило правила проживания в условиях самоизоляции в Москве
«При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения», — разъяснили в полиции.
RT на русском 06:07
Общество
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости 07 мая в 10:22
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
ТАСС вчера в 20:26
Общество
Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины
Определённые правила будут продолжать действовать в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском вчера в 09:55
Футбол
ФИФА разрешила чемпионатам отказаться от ВАР
ФИФА не будет против, если национальные федерации откажутся от использования системы ВАР при возобновлении сезона.
Спорт-Экспресс вчера в 15:25
Футбол
Влашич: «Говорят, чемпионат должен продолжиться не позже 20 июня»
Говорят, чемпионат должен начаться не позднее 20 июня или будет приостановлен.
Bobsoccer 06:10
Финансы
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне
Центробанк допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт во время следующего заседания в июне.
Известия вчера в 08:29
Общество
В России снизился коэффициент распространения коронавируса
Москва, 9 мая 2020, 11:13 — REGNUM Коэффициент распространения коронавируса в России за прошедшие сутки составил 1,06, что является минимальным значением с начала распространения инфекции.
REGNUM 04:13
Наука
К концу столетия уровень моря поднимется на метр
В журнале Climate and Atmospheric Science ведущие эксперты-климатологи опубликовали статью о том, что по их подсчетам меньше чем через сто лет уровень Мирового океана станет больше на метр, а к 2300 году – на пять.
ToDay News Ufa вчера в 12:27