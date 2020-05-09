Руководство серии А проведет экстренное совещание 13 мая, сообщает Football Italia. По информации источника, на совещании будут присутствовать представители клубов лиги.

Политика Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы Президент России Владимир Путин посетил Александровский сад в Москве, где возложил цветы к Вечному огню в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 1K

Общество Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры. 1,5K

Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 1,3K

Общество Москвичей предупредили об аномальном похолодании Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая. 98

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу". 816

Музыка Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer - по сюжету клипа артисты грабят казино с помощью завораживающего танца. 159

Общество Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора. 540

Общество МВД разъяснило правила проживания в условиях самоизоляции в Москве «При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения», — разъяснили в полиции. 42

Общество Власти Москвы объяснили нормы масочного режима Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета. 635

Общество Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации. 2,1K

Футбол ФИФА разрешила чемпионатам отказаться от ВАР ФИФА не будет против, если национальные федерации откажутся от использования системы ВАР при возобновлении сезона.

Финансы Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне Центробанк допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт во время следующего заседания в июне. 205

Общество В России снизился коэффициент распространения коронавируса Москва, 9 мая 2020, 11:13 — REGNUM Коэффициент распространения коронавируса в России за прошедшие сутки составил 1,06, что является минимальным значением с начала распространения инфекции. 350