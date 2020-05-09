Коронавирус
Спорт-ЭкспрессРуководство серии А проведет экстренное совещание 13 мая
Руководство серии А проведет экстренное совещание 13 мая, сообщает Football Italia. По информации источника, на совещании будут присутствовать представители клубов лиги.
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Здоровье
9 мая коронавирус подтвердили у 12 жителей Амурской области
В Белогорске на сегодняшний день коронавирусом болеют 23 человека, в Шимановске 12 (7 новых случаев за сутки), в Серышевском районе — 11 больных: 7 в селе Тавричанка, трое в Томском и один в Бочкаревке.
Амурская правда 05:00
Здоровье
В Самаре сотрудники поликлиники заразились коронавирусом
Новые случаи обнаружили среди персонала Самарской городской поликлиники № 3. — Сотрудник поликлиники, который занимает административную должность и не ведет прием пациентов, находился дома на больничном с признаками ОРВИ.
63.ru 01:34
Политика
В Минске проходит парад в честь 75-летия Победы
Республика Беларусь, 9 мая 2020, 11:15 — REGNUM В столице Белоруссии начался парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
REGNUM 04:15
Здоровье
Врач назвал способы предотвращения пневмонии при COVID-19
Врач Евгений Комаровский пояснил, что хороший иммунитет может защитить легкие от размножения в них коронавируса.
Газета.Ru 01:32
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Футбол
Жена Кокорина поделилась новым фото в блузке с вырезом
Дарья Валитова, жена нападающего «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три фотографии.
Чемпионат 05:25
Общество
Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца
О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт вчера в 02:59
Спорт
В Steam можно приобрести набор из 54-х игр от Square Enix со скидкой в 95%
В набор вошли 54 игры популярных франшиз, в том числе Tomb Raider, Lara Croft, Deus Ex, Sleeping Dogs и Just Cause.
Cyber.sports.ru 03:23
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Политика
В Сербии ко Дню Победы зажгли огни в Парке освободителей Белграда
Праздничную подсветку, символически напоминающую цвета Красной Армии, зажгли в мемориальном Парке освободителей Белграда накануне Дня Победы 8 мая в Сербии, сообщает пресс-служба Минобороны России.
ИА Красная Весна 01:31
Политика
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
RT на русском 03:14
Шоу-бизнес
Глюкоза нежно поздравила дочь в день её 13-летия
8 мая старшей дочери Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, исполнилось 13 лет.
OvideO.ru 03:01
Кино
Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале
Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
Единоборства
Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство
Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.
Pravda.Ru 07 мая в 10:44
Политика
Путин принимает участие в смотре марша караулов Президентского полка
Президент РФ Владимир Путин выступит перед пешим и конным караулом Президентского полка.
News.ru 05:29
Общество
10 817 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
В России за сутки выявили 10 817 новых пациентов с коронавирусом в 84 регионах страны.
Известия 03:45
Общество
Чернышенко допустил отмену ограничений в конце мая
В конце мая — начале июня регионы могут начать выход из режима ограничений.
BFM.ru вчера в 14:51
Происшествия
В Кузбассе умер шестой пациент с COVID-19
За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 04:11
Шоу-бизнес
Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
РИА Новости 07 мая в 22:05
Общество
На площади Героев в Липецке возложили цветы к Вечному огню
На площади Героев в Липецке почтили память погибших минутой молчания. после чего к Вечному огню возложили цветы и пронесли полотно Победы.
Липецкое время 04:09
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая.
Известия 01:57
Происшествия
В Новогорелово неизвестный обчистил квартиру почти на 2,5 млн
Сумма ущерба составила 2 млн 456 тыс. 116 рублей.
Мойка78 05:20
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Общество
Еще 16 человек заразились коронавирусом в Калининграде
16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Калининградской области за последние сутки.
Каскад 07 мая в 04:08
Политика
В Москве состоялся воздушный парад Победы
Парад традиционно закрывала шестёрка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России с помощью специального дыма.
Говорит Москва 03:59
Общество
Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки
За минувшие сутки было выдано три заключения о смерти, в которых указано, что причиной кончины человека – коронавирус.
Privet-Rostov.ru 04:14
Общество
Москвичей призвали носить маски и перчатки практически везде
Москвичей призвали носить маски и перчатки после 12 мая практически везде.
Lenta.ru вчера в 15:25
Общество
Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия вчера в 14:29
Общество
Ученый рассказал о способах дезинфекции защитных масок
Российская газета 00:14