Руководство серии А проведет экстренное совещание 13 мая, сообщает Football Italia. По информации источника, на совещании будут присутствовать представители клубов лиги.

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Здоровье В Самаре сотрудники поликлиники заразились коронавирусом Новые случаи обнаружили среди персонала Самарской городской поликлиники № 3. — Сотрудник поликлиники, который занимает административную должность и не ведет прием пациентов, находился дома на больничном с признаками ОРВИ. 2

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Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 40

Политика В Сербии ко Дню Победы зажгли огни в Парке освободителей Белграда Праздничную подсветку, символически напоминающую цвета Красной Армии, зажгли в мемориальном Парке освободителей Белграда накануне Дня Победы 8 мая в Сербии, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Шоу-бизнес Глюкоза нежно поздравила дочь в день её 13-летия 8 мая старшей дочери Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, исполнилось 13 лет.

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Общество На площади Героев в Липецке возложили цветы к Вечному огню На площади Героев в Липецке почтили память погибших минутой молчания. после чего к Вечному огню возложили цветы и пронесли полотно Победы.

Общество Москвичей предупредили об аномальном похолодании Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая. 27

Общество Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ». 18