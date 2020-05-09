Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРуководство серии А проведет экстренное совещание 13 мая

Руководство серии А проведет экстренное совещание 13 мая, сообщает Football Italia. По информации источника, на совещании будут присутствовать представители клубов лиги.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Руководство Серии А проведет совещание по возобновлению сезона 13 мая

Газета.Ru04:20

Руководство Серии А созвало экстренное собрание клубов

ODDS.ru04:03

Руководство серии А созвало клубы на экстренное собрание 13 мая

РИА Новостивчера в 19:24

Серия А проведёт экстренное собрание 13 мая

Metaratings03:00

СМИ: Клубы Серии А проведут экстренное собрание 13 мая

Матч ТВ02:55

Руководство серии А проведет экстренное совещание 13 мая

Спорт-Экспресс03:58

Серия А вскоре проведет экстренное совещание

Soccer.ruвчера в 14:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Здоровье

9 мая коронавирус подтвердили у 12 жителей Амурской области

В Белогорске на сегодняшний день коронавирусом болеют 23 человека, в Шимановске 12 (7 новых случаев за сутки), в Серышевском районе — 11 больных: 7 в селе Тавричанка, трое в Томском и один в Бочкаревке.
Амурская правда 05:00
40
Здоровье

В Самаре сотрудники поликлиники заразились коронавирусом

Новые случаи обнаружили среди персонала Самарской городской поликлиники № 3. — Сотрудник поликлиники, который занимает административную должность и не ведет прием пациентов, находился дома на больничном с признаками ОРВИ.
63.ru 01:34
2
Политика

В Минске проходит парад в честь 75-летия Победы

Республика Беларусь, 9 мая 2020, 11:15 — REGNUM В столице Белоруссии начался парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
REGNUM 04:15
62
Здоровье

Врач назвал способы предотвращения пневмонии при COVID-19

Врач Евгений Комаровский пояснил, что хороший иммунитет может защитить легкие от размножения в них коронавируса.
Газета.Ru 01:32
46
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
644
Футбол

Жена Кокорина поделилась новым фото в блузке с вырезом

Дарья Валитова, жена нападающего «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три фотографии.
Чемпионат 05:25
Общество

Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца

О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт вчера в 02:59
9
Спорт

В Steam можно приобрести набор из 54-х игр от Square Enix со скидкой в 95%

В набор вошли 54 игры популярных франшиз, в том числе Tomb Raider, Lara Croft, Deus Ex, Sleeping Dogs и Just Cause.
Cyber.sports.ru 03:23
Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
321
Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
40
Политика

В Сербии ко Дню Победы зажгли огни в Парке освободителей Белграда

Праздничную подсветку, символически напоминающую цвета Красной Армии, зажгли в мемориальном Парке освободителей Белграда накануне Дня Победы 8 мая в Сербии, сообщает пресс-служба Минобороны России.
ИА Красная Весна 01:31
Политика

Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве

RT на русском 03:14
27
Шоу-бизнес

Глюкоза нежно поздравила дочь в день её 13-летия

8 мая старшей дочери Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, исполнилось 13 лет.
OvideO.ru 03:01
Кино

Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале

Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
285
Единоборства

Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство

Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.
Pravda.Ru 07 мая в 10:44
Политика

Путин принимает участие в смотре марша караулов Президентского полка

Президент РФ Владимир Путин выступит перед пешим и конным караулом Президентского полка.
News.ru 05:29
1
Общество

10 817 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

В России за сутки выявили 10 817 новых пациентов с коронавирусом в 84 регионах страны.
Известия 03:45
11
Общество

Чернышенко допустил отмену ограничений в конце мая

В конце мая — начале июня регионы могут начать выход из режима ограничений.
BFM.ru вчера в 14:51
730
Происшествия

В Кузбассе умер шестой пациент с COVID-19

За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 04:11
12
Шоу-бизнес

Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров

РИА Новости 07 мая в 22:05
30
Общество

На площади Героев в Липецке возложили цветы к Вечному огню

На площади Героев в Липецке почтили память погибших минутой молчания. после чего к Вечному огню возложили цветы и пронесли полотно Победы.
Липецкое время 04:09
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая.
Известия 01:57
27
Происшествия

В Новогорелово неизвестный обчистил квартиру почти на 2,5 млн

Сумма ущерба составила 2 млн 456 тыс. 116 рублей.
Мойка78 05:20
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
18
Общество

Еще 16 человек заразились коронавирусом в Калининграде

16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Калининградской области за последние сутки.
Каскад 07 мая в 04:08
83
Политика

В Москве состоялся воздушный парад Победы

Парад традиционно закрывала шестёрка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России с помощью специального дыма.
Говорит Москва 03:59
30
Общество

Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки

За минувшие сутки было выдано три заключения о смерти, в которых указано, что причиной кончины человека – коронавирус.
Privet-Rostov.ru 04:14
18
Общество

Москвичей призвали носить маски и перчатки практически везде

Москвичей призвали носить маски и перчатки после 12 мая практически везде.
Lenta.ru вчера в 15:25
617
Общество

Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия вчера в 14:29
1,1K
Общество

Ученый рассказал о способах дезинфекции защитных масок

Российская газета 00:14
42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное