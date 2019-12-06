Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРумас назвал цену российского газа, на которую рассчитывает Минск

Премьер Белоруссии Сергей Румас заявил, что республика рассчитывает на цену российского природного газа на уровне Смоленской области плюс расходы на транспортировку. В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию.
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Румас назвал цену российского газа, на которую рассчитывает Минск

РИА Новости06 декабря в 02:50

Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области

RT на русском06 декабря в 03:44

Премьер-министр Белоруссии назвал приемлемую цену на российский газ

REGNUM06 декабря в 03:10

Минск хочет покупать газ по ценам на уровне Смоленской области

Smolnarod.ru06 декабря в 04:07

Москва и Минск пока не могут согласовать шестнадцать вопросов в рамках интеграции

Эхо Москвы06 декабря в 02:31

В Минске рассказали об оставшихся вопросах с Москвой

РЕН ТВ06 декабря в 02:25

Премьер Белоруссии заявил, что Минск хочет цену на газ на уровне Смоленской области

ТАСС06 декабря в 02:22
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:56, Ашберн

Минск платит за газ $127 за тысячу кубов, а хочет платить $72 как Смоленск: узнали что имел в виду Сергей Румас

КП - Беларусь06 декабря в 09:23
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:56, Ашберн
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Lenta.ru вчера в 15:57
Политика

КНДР заявила о снятии денуклеаризации с повестки переговоров с США

Представитель Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что денуклеаризация больше не является предметом переговоров с Соединенными Штатами. такое заявление Сонга приводит агентство Reuters.
РБК вчера в 20:46
Общество

Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты

Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.
РБК вчера в 04:28
Происшествия

Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

Задержан подозреваемый в совершении ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина и пострадали девять школьников, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.
RT на русском вчера в 23:50
Происшествия

На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Газета.Ru вчера в 15:17
Шоу-бизнес

Певица МакSим опять выходит замуж

Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Российская газета вчера в 06:41
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 06 декабря в 11:52
Общество

В Роструде сообщили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

В Роструде рассказали, кто имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск. Об этом сообщает "Российская Газета".
Газета.Ru вчера в 21:50
Культура

Три юных уфимских танцора приняли участие в проекте «Танцы» на ТНТ

Даша танцевала как номинантка на выбывание, но Егор принял решение оставить ее в проекте, возможно, в этом свою роль сыграл красивый номер с уфимскими танцорами.
Выбор (Салават) 00:07
Политика

Начались переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи начались переговоры между Россией и Белоруссией с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные интеграции двух стран, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:52
Политика

Соловьев указал Киеву на предупреждение Путина по Донбассу

Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал Соловьев.
Газета.Ru вчера в 23:13
Волейбол

Казанский «Зенит» уступил в полуфинале клубного чемпионата мира

Sportbox.RU вчера в 13:50
Политика

Демократы выпустили доклад с обоснованием процедуры импичмента Трампа

Демократы комитета по судебным делам палаты представителей выпустили в субботу доклад, обосновывающий их намерение вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
РИА Новости вчера в 13:00
Общество

«Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко

Ранее сообщалось, что она победила во всероссийском конкурсе для замужних дам в номинации "Миссис Россия Globe", что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.
Вести.Ru вчера в 12:34
Общество

Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
РИА Новости вчера в 23:41
Единоборства

Бой Поветкина с Хантером завершился вничью

Известия вчера в 15:52
Происшествия

В Индии 32 человека погибли в результате пожара на фабрике

REGNUM 00:47
Биатлон

Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете в Эстерсунде

Российская газета вчера в 14:48
Происшествия

Спасатели извлекли мужчину из стены дома в Якутске

От жильцов одного из домов по Сергеляхскому шоссе поступило сообщение, что на первом этаже из стены слышны крики о помощи.
Якутия 24 00:01
Общество

В Южной Африке почти высох крупнейший в мире водопад Виктория

Речь идет о водопаде Виктория, который находится в южной части континента. Он пересох практически полностью.
RuNews24.ru вчера в 00:06
Авто

Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник

Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
32CARS.ru 06 декабря в 17:16
Общество

Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты

Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
РИА Новости вчера в 17:05
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
Происшествия

В Подмосковье горит гостиничный комплекс

ТАСС 00:19
Происшествия

Суд вынес приговоры двум фигурантам «московского дела»

FreeNews-Volga 06 декабря в 04:17
Единоборства

Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима

В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
FightTime.ru 06 декабря в 11:29
Политика

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 09:17
Экономика

Неработающих пенсионеров ждут индивидуальные допвыплаты

Сотрудник Пенсионного фонда РФ Анастасия Киреева рассказала, как в индивидуальных случаях организация назначает дополнительные денежные выплаты пенсионерам к стандартной страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:30
Футбол

ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Кубань 24 вчера в 10:37
Футбол

Жозе Моуринью — о Сон Хын Мине: «Мой сын зовет его Соналдо»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отметил эффектный гол Сон Хын Мина в матче чемпионата Англии против «Бернли» (5:0). Форвард корейцев прошел через большую часть поля, обыграв по пути всех соперников и поразив ворота.
Спорт-Экспресс вчера в 14:03
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