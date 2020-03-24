Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний. Об этом сообщил 24 марта журналистам белорусский премьер-министр Сергей Румас.

Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ

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