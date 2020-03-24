Энергетика
REGNUMРумас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ
Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний. Об этом сообщил 24 марта журналистам белорусский премьер-министр Сергей Румас.
Читать в источнике
Оценить98
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 17:48, Ашберн
Комментарии
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Политика
В МИД разъяснили поручение правительства о вывозе украинцев из России
Ранее российское правительство поручило Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ организовать транспортировку украинцев на родину и вывоз россиян из Украины на фоне распространения коронавируса.
Общество
Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома
Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
Наука
В Сибири научились диагностировать болезни по выдыхаемому воздуху
Шоу-бизнес
Барбара Брыльска борется с раком
78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.
Общество
Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса
Господин Собянин сообщил, что за последние десять дней в Россию из-за рубежа приехал миллион человек и их нужно «осадить, чтобы они посидели дома».
Экономика
ЦБ вводит временные послабления для участников финансового рынка
Банк России вводит временные регуляторные и надзорные послабления для управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), направленные на снижение влияния вспышки нового коронавируса.
Игры
Sony по ошибке «слила» в Сеть игры из апрельской подборки PS Plus
Пользователи Сети обратили внимание на видео, опубликованное на YouTube-канале PlayStation Access и посвященное играм, которые в апреле текущего года будут бесплатными по подписке PlayStation Plus.
Здоровье
В Петербурге больницам запретили плановый прием пациентов
В Санкт-Петербурге государственным и частным больницам запретили плановый прием пациентов.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Политика
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Черногория ввела новые запреты в связи с эпидемией коронавируса
Черногория ввела новые запреты в связи с эпидемией коронавируса.
ЖКХ
Правила оплаты услуг ЖКХ могут поменяться
Изменения могут коснуться системы платежей за коммунальные услуги.
Армия и оружие
Шойгу по поручению Путина слетал к Асаду
Здоровье
Запас противовирусных препаратов на Камчатке 100%, аппаратов ИВЛ – 114% - краевой Минздрав
Запас лекарственных противовирусных препаратов в лечебных учреждениях края составляет от 99,3 до 100,4 процентов.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Политика
Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе
Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Министр здравоохранения Михаил Мурашко: мест в больницах страны хватит
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в случае увеличения в стране числа пациентов с заболеванием, вызванным коронавирусом, мест в больницах страны хватит.
Космос
Астрономы рассказали, как зародились сверхмассивные черные дыры
По итогам дальнейших расчетов, при процессе динамической миграции и слияния звездных черных дыр, сверхмассивный объект в миллионы раз превысит размеры Солнца в среднем за 75 миллионов лет.
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Общество
В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса
Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
Происшествия
У умершего в больнице им. Мухина пациента не выявили коронавируса
По словам собеседника агентства, пациенту была оказана все необходимая медицинская помощь.
Общество
ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области
Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.
Экономика
Срок подачи деклараций НДФЛ могут перенести
Российские власти могут перенести срок подачи деклараций по НДФЛ в 2020 году.
Армия и оружие
Чехия временно отозвала военнослужащих из Ирака
"Чешские военнослужащие были временно отозваны из Ирака в связи со значительным сокращением операционных задач, существующими [в Ираке] угрозами для их безопасности и пандемией коронавируса", - приводит ее слова Чешское радио.