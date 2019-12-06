Экономика
РосбалтРумас разъяснил, какую цену на российский газ хочет Белоруссия
Белоруссия надеется, что для нее цена российского газа будет на уровне Смоленской области плюс транспортировка топлива. Об этом сегодня заявил журналистам премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
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Премьер Белоруссии заявил, что Минск хочет цену на газ на уровне Смоленской области
ТАСС06 декабря в 02:22
Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области
RT на русском06 декабря в 03:44
Москва и Минск пока не могут согласовать шестнадцать вопросов в рамках интеграции
Эхо Москвы06 декабря в 02:31
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:46, Ашберн
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Минск платит за газ $127 за тысячу кубов, а хочет платить $72 как Смоленск: узнали что имел в виду Сергей Румас
КП - Беларусь06 декабря в 09:23
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:46, Ашберн
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В МВД Украины заявили о 8 тысячах участников акции на Майдане
Акция на Майдане подошла к концу, по данным украинских правоохранительных органов, в митинге в центре Киева приняли участие 8 тысяч человек.
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Президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк прекратить предоставлять денежные займы КНР.
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По прогнозу банка, ВВП России по итогам 2019 года вырастет на 1,2%, в 2020 году - на 1,6%, в 2021 году - на 2%.
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