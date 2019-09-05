Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruРумыния — Испания 1:2 (2-й тайм)

Румыния — Испания
1 – 2
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Национальный стадион
29′
Серхио Рамос
29′
Серхио Рамос
Разван Марин
31′
47′
Пако Алькасер
Клаудиу Кешерю
Флорин Андоне
56′
Флорин Андоне
59′
Николаэ Станчу
Янис Хаджи
63′
71′
Родриго Морено
Микель Ойарсабаль
Чиприан Дяк
Александру Максим
72′
76′
Сауль Ньигес
77′
Дани Себальос
Пабло Сарабия
79′
Диего Льоренте
85′
Пако Алькасер
Марио Эрмосо
90′+2′
Кепа Аррисабалага
Сборная Испании одержала гостевую победу над командой Румынии (2:1) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе F. На 27-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Дяк в центре румынской штрафной наступил на ногу Себальосу. Одиннадцатиметровый реализовал Серхио Рамос.
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