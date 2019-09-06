Футбол

Российская газетаРоссийская газетаРумыния — Испания 1:2 (2-й тайм)

Румыния — Испания
1 – 2
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Национальный стадион
29′
Серхио Рамос
29′
Серхио Рамос
Разван Марин
31′
47′
Пако Алькасер
Клаудиу Кешерю
Флорин Андоне
56′
Флорин Андоне
59′
Николаэ Станчу
Янис Хаджи
63′
71′
Родриго Морено
Микель Ойарсабаль
Чиприан Дяк
Александру Максим
72′
76′
Сауль Ньигес
77′
Дани Себальос
Пабло Сарабия
79′
Диего Льоренте
85′
Пако Алькасер
Марио Эрмосо
90′+2′
Кепа Аррисабалага
Матч завершился победой гостей - 2:1. Счет с пенальти открыл Серхио Рамос, для которого этот гол стал 21-м за национальную сборную Испании. И теперь он входит в десятку лучших бомбардиров команды в истории. Более того, в девяти последних матчах в составе испанской команды он отличался восемь раз.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Роберт Морено: «Испания подвергла себя ненужному давлению»

Спорт-Экспресс21:46

Тренер сборной Испании Морено о победе над Румынией: «Кепа спас нас от ничьей»

Sports.ru21:50

Сборные Италии и Испании едва не потеряли очки в Армении и Румынии: 7 голов и 2 удаления. Видео

Матч ТВ11:42

Сарабия — о дебютном матче за Испанию: мечта сбылась

Чемпионат19:02

Рамос попал в топ-10 бомбардиров сборной Испании

Евро-футбол.ру16:45

Льоренте: «Это была трудная победа. Но главное, что Испания взяла три очка в матче с Румынией»

Sport24.ru18:03

Румыния – Испания: прогноз на футбол от Борхи Пардо

Legalbet09:59
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 22:38, Вашингтон
Политика

Журналист назвал Польшу врагом российской государственности

В материале говорится, что Польша является врагом российской государственности, который не признает никаких правил.
Известия 21:40
Политика

Собчак в Киеве рассказала, чей Крым

По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

Путин поговоркой ответил на слова Абэ о доверии

Президент России Владимир Путин поговоркой ответил на слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ о честности японских обещаний.
iReactor 05:31
Здоровье

Названы несущие смертельную опасность бытовые предметы

Некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя даже развитие смертельных заболеваний, утверждают эксперты.
Известия вчера в 20:43
Технологии

Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБК 17:02
Энергетика

Reuters сообщило об уходе Exxon Mobil из Норвегии

Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil продаст свои нефтегазовые активы в Норвегии за $4 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 19:59
Политика

МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США

Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Экономика

Глава Минтранса Дитрих рассказал о росте цен на авиабилеты

По словам Дитриха, Минтранс следит за тем, чтобы цены на авиабилеты не превысили уровень инфляции.
РЕН ТВ 20:17
Общество

Гороскоп на 4 сентября: важный выбор встанет перед некоторыми Овнами

Важный выбор встанет перед некоторыми Овнами.
Primpress.ru 03 сентября в 18:00
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек

Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан".
ТАСС 20:53
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания 13:52
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Известия 00:51
Экономика

Путин поручил снизить ипотечный процент для молодых семей в ДФО

Владимир Путин согласился запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:44
Футбол

Комличенко прошел блиц-опрос по истории чемпионатов Европы

Нападающий сборной России Николай Комличенко принял участие в блиц-опросе по истории чемпионатов Европы.
Sportbox.RU 15:00
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости 11:52
Здоровье

Британка пожаловалась на тяготы жизни с 13-м размером груди

Как рассказала 26-летняя жительница британского города Дартфорд Элис Уискин, она хочет сделать операцию по уменьшению груди, поскольку из-за 13 размера у нее болит спина, она не может ходить на большие расстояния, а также ей довольно сложно подолгу держать на руках двухлетнюю дочь и заниматься домашними делами.
Народные новости 10:25
Армия и оружие

Вертолеты армейской авиации Китая прибыли в аэропорт Челябинска

Восемь вертолетов авиации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приземлились в гражданском аэропорту Челябинска.
ТК Звезда 22:15
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Кино

Новой картиной Звягинцева займутся продюсеры фильмов Серебренникова

Российская газета 08:47
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию

С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru 10:49
Политика

МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина

Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM 20:22
Политика

Путин и Медведчук обсудили обмен пленными между Россией и Украиной

В ходе встречи обсуждался вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной.
REGNUM 14:50
Энергетика

Проектирование «Дальневосточного СПГ» начнется в ближайшее время

Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 02:32
Политика

Путин заявил о праве молодежи на протесты

РБК 07:03
Происшествия

В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8

РИА Новости 08:37
Общество

Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей

Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся.
РБК 07:54
Культура

Скончался автор монумента «Разорванное кольцо» Константин Симун

В ночь на 5 сентября на 85-м году жизни в США скончался известный петербургский скульптор-монументалист Константин Симун.
МР7.ру 05:57
Армия и оружие

Россия припугнула США ЗРС С-500 и ВДВ

Avia.pro 22:17
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное