Матч завершился победой гостей - 2:1. Счет с пенальти открыл Серхио Рамос, для которого этот гол стал 21-м за национальную сборную Испании. И теперь он входит в десятку лучших бомбардиров команды в истории. Более того, в девяти последних матчах в составе испанской команды он отличался восемь раз.

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