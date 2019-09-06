Футбол

РИА НовостиРИА НовостиРумыния — Испания 1:2 (2-й тайм)

Румыния — Испания
1 – 2
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Национальный стадион
29′
Серхио Рамос
29′
Серхио Рамос
Разван Марин
31′
47′
Пако Алькасер
Клаудиу Кешерю
Флорин Андоне
56′
Флорин Андоне
59′
Николаэ Станчу
Янис Хаджи
63′
71′
Родриго Морено
Микель Ойарсабаль
Чиприан Дяк
Александру Максим
72′
76′
Сауль Ньигес
77′
Дани Себальос
Пабло Сарабия
79′
Диего Льоренте
85′
Пако Алькасер
Марио Эрмосо
90′+2′
Кепа Аррисабалага
Футболисты сборной Испании победили команду Румынии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы F в Бухаресте завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. В составе победителей голами отметились Серхио Рамос (29-я минута, с пенальти) и Пако Алькасер (47-я).
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