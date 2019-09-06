Футбол

Российская газетаРоссийская газетаРумыния — Испания 1:2 (2-й тайм)

Румыния — Испания
1 – 2
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Национальный стадион
29′
Серхио Рамос
29′
Серхио Рамос
Разван Марин
31′
47′
Пако Алькасер
Клаудиу Кешерю
Флорин Андоне
56′
Флорин Андоне
59′
Николаэ Станчу
Янис Хаджи
63′
71′
Родриго Морено
Микель Ойарсабаль
Чиприан Дяк
Александру Максим
72′
76′
Сауль Ньигес
77′
Дани Себальос
Пабло Сарабия
79′
Диего Льоренте
85′
Пако Алькасер
Марио Эрмосо
90′+2′
Кепа Аррисабалага
Матч завершился победой гостей - 2:1. Счет с пенальти открыл Серхио Рамос, для которого этот гол стал 21-м за национальную сборную Испании. И теперь он входит в десятку лучших бомбардиров команды в истории. Более того, в девяти последних матчах в составе испанской команды он отличался восемь раз.
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