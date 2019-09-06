Футбол
Российская газетаРумыния — Испания 1:2 (2-й тайм)
|29′
Серхио Рамос
|29′
Серхио Рамос
Разван Марин
|31′
|47′
Пако Алькасер
Клаудиу Кешерю
Флорин Андоне
|56′
Флорин Андоне
|59′
Николаэ Станчу
Янис Хаджи
|63′
|71′
Родриго Морено
Микель Ойарсабаль
Чиприан Дяк
Александру Максим
|72′
|76′
Сауль Ньигес
|77′
Дани Себальос
Пабло Сарабия
|79′
Диего Льоренте
|85′
Пако Алькасер
Марио Эрмосо
|90′+2′
Кепа Аррисабалага
Румыния
Расстановка 5‑3‑2
12
Тэтэрушану
2
Бензар
5
Неделчару
6
Кирикеш
21
Григоре
3
Тошка
10
Максим
18
Марин
11
Хаджи
9
Пушкаш
23
Андоне
13
Аррисабалага
22
Навас
3
Льоренте
15
Рамос
18
Альба
17
Руис
5
Бускетс
8
Сауль
12
Ойарсабаль
4
Эрмосо
7
Сарабия
Испания
Расстановка 4‑3‑3
Матч завершился победой гостей - 2:1. Счет с пенальти открыл Серхио Рамос, для которого этот гол стал 21-м за национальную сборную Испании. И теперь он входит в десятку лучших бомбардиров команды в истории. Более того, в девяти последних матчах в составе испанской команды он отличался восемь раз.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Серхио Рамос: «Сборной Испании нужно научиться решать исход матчей раньше»
Спорт-Экспрессвчера в 23:06
Испания во 2-й раз выиграла 13 матчей подряд в отборе к Евро. Чехия побеждала 15 раз
Sports.ruвчера в 17:40
«Желтая карточка — это недоразумение». Рамос рассказал, что означало его празднование гола
Sport24.ruвчера в 23:56
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Вести.Ru 01:51
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Рассмотрение ходатайств прошло на выездном заседании суда в колонии, где отбывают наказание братья Кокорины и Мамаев.
BFM.ru 02:59
Политика
Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный".
Российская газета 02:47
Политика
Путин: Россия в вопросе принадлежности южных Курил опирается на результаты 1945 года
Исходной точкой в вопросе принадлежности южной части Курил Россия считает 1945 год, когда по итогам Второй мировой войны эти острова отошли СССР.
ТАСС 01:31
Армия и оружие
В Пентагоне назвали представляющие угрозу в космосе страны
Противниками США в космосе являются Россия, Китай, Северная Корея и Иран.
Российская газета вчера в 23:10
Политика
Трамп урезал бюджет на сдерживание России ради стены с Мексикой
Президент США Дональд Трамп перенаправил 771 миллион долларов из программы по сдерживанию российской агрессии на строительство стены с Мексикой.
Lenta.ru вчера в 22:24
Гаджеты
Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music
Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.
Известия вчера в 22:33
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Политика
КПРФ узнала о возможности повышения пенсионного возраста до 70 лет
В правительстве РФ создана рабочая группа для подготовки нового этапа пенсионной реформы, который предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет, сообщает депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
URA.Ru 01:53
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Авто
Lexus назвала цены на обновленный Lexus GX для России
Дилеры Lexus в России начали прием заказов на обновленный внедорожник Lexus GS 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 13:21
Музыка
Екатеринбургская певица Монеточка выпустила клип о безденежье
Уроженка Екатеринбурга, певица Лиза Монеточка выпустила новый клип на песню «Нет монет».
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:31
Политика
Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко
Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51
Наука
В Карском море обнаружили «законсервированный» слой воды
Poplawok.ru вчера в 20:34
Происшествия
В Крыму приостановили поиски пассажирки с затонувшего катера до утра
Спасатели временно прервали поиски пропавшей пассажирки после опрокидывания прогулочного катера в районе побережья юго-восточного Крыма в связи с наступлением темноты, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС по региону.
РИА Новости вчера в 13:37
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru вчера в 06:48
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Общество
Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.
RT на русском 01:45
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Известия вчера в 00:51
Политика
Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен
В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.
Интерфакс 01:13
Общество
В Москве введут видеонаблюдение на массовых мероприятиях
Как пояснил источник «Ведомостей» в МВД, камеры городской системы видеонаблюдения давно используют на массовых спортивных мероприятиях и митингах.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Культура
Поврежденную картину Куинджи отправили на реставрацию
Москва 24 вчера в 10:37
Общество
Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы
Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.
Lenta.ru вчера в 07:58
Здоровье
Минздрав России посчитает, какие болезни связаны с алкоголем
Минздрав России утвердил разработанную совместно с экспертами методику подсчета потребления людьми алкоголя, способ уже активно используется министерством, он позволяет узнать, какая заболеваемость в большей степени связана с алкоголем, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
ТАСС 00:11
Политика
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.
Lenta.ru 02:28
Футбол
Эндрю Робертсон: «Слуцкий не повлиял на мое развитие как игрока»
Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии оценил работу с Леонидом Слуцким в «Халл Сити».
Спорт-Экспресс вчера в 12:08