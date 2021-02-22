Действительный до 31 декабря 2023 года контракт на транспортировку российского природного газа по территории Румынии прекращает действие по согласию сторон. Румынский "Трансгаз" сообщил, что переговоры на эту тему с российской компанией "Газпром экспорт" при участии Еврокомиссии завершились успехом.

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