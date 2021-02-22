Румыния договорилась с Россией о разрыве контракта на транспортировку газа
Действительный до 31 декабря 2023 года контракт на транспортировку российского природного газа по территории Румынии прекращает действие по согласию сторон. Румынский "Трансгаз" сообщил, что переговоры на эту тему с российской компанией "Газпром экспорт" при участии Еврокомиссии завершились успехом.В источнике
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