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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Румыния договорилась с Россией о разрыве контракта на транспортировку газа

Действительный до 31 декабря 2023 года контракт на транспортировку российского природного газа по территории Румынии прекращает действие по согласию сторон. Румынский "Трансгаз" сообщил, что переговоры на эту тему с российской компанией "Газпром экспорт" при участии Еврокомиссии завершились успехом.В источнике
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Россия и Румыния досрочно прекратили действие контракта на транзит газа

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Neftegaz.ru03:14

«Газпром» и румынский «Трансгаз» досрочно разорвали транзитный контракт

ИА Красная Весна22 февраля в 11:13

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