Политика
Газета.RuРумыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
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В Совете Федерации прокомментировали новую оборонительную стратегию Румынии
Московский Комсомолец17:57
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Общество
ВОЗ подтвердила смерть 400 тысяч человек от коронавируса во всем мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила смерть более 400 тысяч человек во всем мире от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 20:52
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Политика
Виктор Черномырдин: «Они в окна выставляли женщин, между ног ставили пулемет». 14 июня исполняется 25 лет со дня трагедии в Буденновске
14 июня 1995 года группа террористов под руководством полевого командира Шамиля Басаева въехала в небольшой городок Буденновск Ставропольского края, захватила здание больницы, в котором, по разным данным, находилось от 1200 до 2000 заложников.
Новая газета 17:42
Происшествия
Мужчину, который продавал медицинские маски, убили в Кемерове
Погибший и подозреваемый занимались продажей медицинских масок. Когда спрос на них упал, мужчины стали конфликтовать.
Evo-rus.com 09:25
Политика
Эрдоган пригласил в Турцию туристов из России
Говоря о беседе с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что российские туристы могут с комфортом приехать в Турцию этим летом.
Rusturkey.com 00:04
Здоровье
Роды у пациентки с подозрением на коронавирус приняли на Сахалине
По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, роды прошли без осложнений.
EastRussia 20:20
Космос
Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней
Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней.
Российская газета вчера в 09:04
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда вчера в 04:10
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета вчера в 00:07
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 17:33
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Футбол
«Портимоненсе» — «Бенфика». Прогноз: Пицци, Вайгль и Таарабт разберутся с аутсайдером
Анализ и прогноз матча «Портимоненсе» — «Бенфика» (10.06.2020) Чемпионат Португалии, прерванный в середине марта из-за пандемии коронавируса, возобновился 3 июня.
Чемпионат 12:45
Культура
Раскрыты имена самых популярных за рубежом турецких актеров
Многие турецкие актеры стали невероятно популярными после выхода «Великолепного века» и многосерийки «Королек – птичка певчая», о которых наслышаны не только в Турции, но и в других странах.
Popcornnews.ru 05:37
Здоровье
Жителей Хабаровского края проверят на иммунитет к COVID-19
В Хабаровском крае начались научные исследования иммунитета к коронавирусной инфекции, рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.
Известия вчера в 23:25
Гаджеты
Некоторые производители сознательно наделяют системные платы особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen
В утилите HWinfo появилась возможность, позволившая уличить некоторых производителей системных плат в том, что они сознательно наделяют их особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen.
iXBT.com 04:15
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Общество
Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве
Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники.
РБК 15:53
Общество
Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов
Мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов из-за пандемии коронавируса, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РБК 17:20
Финансы
Sohu: Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Россия, как напоминают обозреватели, распродажу американского госдолга начала раньше остальных, избавившись за последние несколько лет об облигаций на несколько миллиардов долларов.
Вечерний курьер 07 июня в 02:10
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
Авто
Летом три нововведения затронут автомобилистов России
Второе важное нововведение - с 1 июля текущего года в России будет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, который существенно усложняет процедуру ввоза и регистрации в ГИБДД РФ праворульных машин.
Новые автомобили вчера в 03:01
Экономика
Принят закон, обнуляющий налоги бизнеса, признанного жертвой пандемии
Согласно закону право на льготу имеют: предприниматели, включенные в перечень экономических отраслей – жертв COVID-19; компании, поименованные в реестре МСП по данным отчетности за 2018 год и работающие в отраслях, признанных жертвами COVID-19; социально ориентированные НКО – получатели грантов в рамках госпрограмм с 2017 года; отдельные некоммерческие и религиозные организации.
Время Бухгалтера 06:59
Авто
Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов
Представители McLaren идти по стопам своего ближайшего конкурента не собираются и моторы от Renault их устраивают, но вот в Великобритании, где базируется команда, сейчас карантин.
Car.ru 05:44
Киберспорт
Игру «Geneshift: Battle Royale Turbo» бесплатно раздают в Steam
Онлайн-сервис Steam начал временную бесплатную раздачу игры "Geneshift: Battle Royale Turbo".
SM News 05:12
Общество
Новосибирский избирком пригрозил забастовкой
В Новосибирской области члены избирательных комиссий внезапно высказали опасения из-за предстоящего всеобщего голосования по поправкам в Конституцию.
Atas.info 07:49
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google
Проблема оказалась связанной с функцией Click to Chat, с которой пользователям не обязательно вводить номер телефона для того, чтобы начать общение с другим пользователем.
Astera 04:59
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM 09:39