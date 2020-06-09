Политика
Газета.RuРумыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
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В Совете Федерации прокомментировали новую оборонительную стратегию Румынии
Московский Комсомолецвчера в 17:57
«Все совсем наоборот»: в Совфеде оценили «враждебность России» к Румынии
Комсомольская правдавчера в 19:37
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Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
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Вагнер Лав решил перейти в ЦСКА
Свободная Пресса 07 июня в 12:38
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В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов
RT на русском вчера в 16:29
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Глубину Марианской впадины уточнили
Соловей.Инфо 08 июня в 05:06
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Михаил Ефремов расплакался в зале суда
StarHit.ru вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Дочерей Анны зовут Арианна и Мария. Старшую актриса назвала, соединив свое имя и имя мужа Артура. Вторую же дочку решила назвать Машей.
Амур.инфо вчера в 22:47
Политика
Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора
Законодательное собрание Иркутской области назначило выборы губернатора региона на 13 сентября, они пройдут досрочно.
Коммерсантъ вчера в 23:56
Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку
Российская газета вчера в 01:56
Политика
Путина в США назвали «самым последовательным сторонником демократии»
Автор материала считает, что именно усиление давления на страну подталкивает Путина к проведению конституционной реформы.
Цензуры.Нет вчера в 11:08
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
Происшествия
Адвокат Соколова призвал семью Ещенко не устраивать в суде склоки
REGNUM вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой
Газета Metro 08 июня в 09:31
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК 08 июня в 12:22
Политика
Революция в США отменяется
Отгремела «черная весна» – самое время подвести ее итоги и рассказать, как бунт изменил Америку.
Взгляд.ру 08 июня в 12:15
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Армия и оружие
Летчик-испытатель рассказал о перспективном вооружении для МиГ-35
На новейшем российском истребителе МиГ-35 прошли испытания почти все типы имеющихся вооружений, однако есть образцы, которые еще не готовы к применению в полетах.
Известия 01:02
Футбол
Алан Дзагоев из-за травмы бедра пропустит месяц
Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев получил травму на тренировке. Восстановление может занять месяц, пишет RT.
МИР 24 вчера в 22:11
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Общество
«Социальный мониторинг» продолжает работу после отмены пропусков
Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил, что приложение "Социальный мониторинг" продолжает работу.
Москва 24 вчера в 14:53
Экономика
ЦБ усилит контроль над финансовой ответственностью туроператоров
Банк России предложил пересмотреть подходы к финансовой ответственности туроператоров и усилить контроль над их работой.
Вести.Ru 08 июня в 08:39
Общество
Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники
Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих
Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия вчера в 08:36
Здоровье
В Роскачестве рассказали о борьбе с вызывающими отравления бактериями
Специалисты Роскачества рассказали о патогенных бактериях, которые могут вызывать пищевые отравления, а также о методах борьбы с ними.
РЕН ТВ 01:15
Общество
Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали
Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
Общество
Режим самоизоляции в Югре продлят до 23 июня
В Югре планируют продлить режим самоизоляции.
Югра-ТВ вчера в 07:35
Происшествия
Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова
Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня.
Газета.Ru вчера в 21:15
Здоровье
Губернатор Амурской области стал донором
Губернатор Амурской области Василий Орлов присоединился к Всероссийской донорской неделе.
Амур.инфо 01:06