Политика

Газета.RuГазета.RuРумыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
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В Совете Федерации прокомментировали новую оборонительную стратегию Румынии

Московский Комсомолецвчера в 17:57

В Совфеде оценили намерение Румынии признать РФ враждебной страной

Известиявчера в 22:56

Пушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной

РИА Новостивчера в 19:38

«Все совсем наоборот»: в Совфеде оценили «враждебность России» к Румынии

Комсомольская правдавчера в 19:37

В Совфеде оценили намерение Румынии признать Россию враждебной страной

Газета.Ru00:05

В Совфеде оценили стратегию обороны Румынии с упоминанием России

RT на русскомвчера в 16:59

Румыния впервые сочла Россию врагом

Lenta.ruвчера в 09:10
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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
24
Футбол

Вагнер Лав решил перейти в ЦСКА

Свободная Пресса 07 июня в 12:38
2
Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов

RT на русском вчера в 16:29
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Наука

Глубину Марианской впадины уточнили

Соловей.Инфо 08 июня в 05:06
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Происшествия

Михаил Ефремов расплакался в зале суда

StarHit.ru вчера в 14:03
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Дочерей Анны зовут Арианна и Мария. Старшую актриса назвала, соединив свое имя и имя мужа Артура. Вторую же дочку решила назвать Машей.
Амур.инфо вчера в 22:47
5
Политика

Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора

Законодательное собрание Иркутской области назначило выборы губернатора региона на 13 сентября, они пройдут досрочно.
Коммерсантъ вчера в 23:56
12
Происшествия

В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

Российская газета вчера в 01:56
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Политика

Путина в США назвали «самым последовательным сторонником демократии»

Автор материала считает, что именно усиление давления на страну подталкивает Путина к проведению конституционной реформы.
Цензуры.Нет вчера в 11:08
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Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
44
Происшествия

Панкратов-Черный рассказал о причастных к ДТП с Ефремовым

АБН 01:24
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Происшествия

Адвокат Соколова призвал семью Ещенко не устраивать в суде склоки

REGNUM вчера в 05:43
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой

Газета Metro 08 июня в 09:31
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Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
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Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК 08 июня в 12:22
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Политика

Революция в США отменяется

Отгремела «черная весна» – самое время подвести ее итоги и рассказать, как бунт изменил Америку.
Взгляд.ру 08 июня в 12:15
Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
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Армия и оружие

Летчик-испытатель рассказал о перспективном вооружении для МиГ-35

На новейшем российском истребителе МиГ-35 прошли испытания почти все типы имеющихся вооружений, однако есть образцы, которые еще не готовы к применению в полетах.
Известия 01:02
16
Футбол

Алан Дзагоев из-за травмы бедра пропустит месяц

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев получил травму на тренировке. Восстановление может занять месяц, пишет RT.
МИР 24 вчера в 22:11
2
Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
15
Общество

«Социальный мониторинг» продолжает работу после отмены пропусков

Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил, что приложение "Социальный мониторинг" продолжает работу.
Москва 24 вчера в 14:53
21
Экономика

ЦБ усилит контроль над финансовой ответственностью туроператоров

Банк России предложил пересмотреть подходы к финансовой ответственности туроператоров и усилить контроль над их работой.
Вести.Ru 08 июня в 08:39
Общество

Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
22
Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия вчера в 08:36
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Здоровье

В Роскачестве рассказали о борьбе с вызывающими отравления бактериями

Специалисты Роскачества рассказали о патогенных бактериях, которые могут вызывать пищевые отравления, а также о методах борьбы с ними.
РЕН ТВ 01:15
Общество

Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали

Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
240
Общество

Режим самоизоляции в Югре продлят до 23 июня

В Югре планируют продлить режим самоизоляции.
Югра-ТВ вчера в 07:35
58
Происшествия

Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова

Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня.
Газета.Ru вчера в 21:15
41
Здоровье

Губернатор Амурской области стал донором

Губернатор Амурской области Василий Орлов присоединился к Всероссийской донорской неделе.
Амур.инфо 01:06
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