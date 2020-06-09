Политика

РБКРБКРумыния обвинила Россию в «агрессивном поведении»

Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона». Копию документа опубликовало румынское отделение «Радио Свобода».
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Сергей Цеков
Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны, и в этих документах Россия называется враждебным государством. На самом же деле всё точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю. Именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России.
— Сергей Цеков, политикRT на русском вчера в 16:59
с чего всё началось

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона, об этом говорится в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы. Высший совет обороны, который возглавляет президент Клаус Йоханнис, уже одобрил документ.
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Румыния впервые сочла Россию врагом

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Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
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Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
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Происшествия

Дело Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью

Московский Комсомолец вчера в 02:49
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Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС вчера в 00:07
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Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета вчера в 09:02
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Общество

Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 08 июня в 06:46
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Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия вчера в 08:36
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Происшествия

Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей вчера в 06:44
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Происшествия

Девушки в бикини прокатились по центру Екатеринбурга в бассейне

Компания молодых людей устроила флешмоб в Екатеринбурге, прокатившись по центру города в бассейне, наполненном водой, сообщает портал E1.ru.
РИА Новости вчера в 23:44
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Политика

Кедми заявил, что 2020 год станет концом гегемонии США

Яков Кедми уверен, что 2020 год станет концом американской гегемонии.
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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
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Общество

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы

На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
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Политика

WP: США готовы покинуть ДСНВ, но рассматривают все варианты

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Газета.Ru вчера в 21:34
Армия и оружие

Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

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Происшествия

Жириновский потребовал 12 лет колонии для Ефремова

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ДТП с актером Михаилом Ефремовым, в результате которого погиб водитель службы доставки Сергей Захаров.
РБК вчера в 20:37
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Здоровье

Коронавирус: последние новости 10 июня. Минтруд не будет запрещать увольнять россиян, Песков объяснил низкую смертность от COVID-19 в России

На втором месте находится Бразилия — 707412 случаев заражения, а тройку замыкает Россия, где COVID-19 подтвердился у 484630 человек.
URA.Ru вчера в 23:00
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Политика

Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг

РИА Новости 08 июня в 08:22
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Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:36
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Общество

В США похоронили Джорджа Флойда

Газета.Ru вчера в 16:51
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Происшествия

Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым

Актер Александр Панкратов-Черный прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, выразив мнение, что к инциденту причастны друзья артиста, которые не помешали ему сесть за руль.
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В Гааге заявили о непредоставлении Киевом данных с радаров по MH17

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Происшествия

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Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
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Украинский боксёр Гвоздик завершил карьеру

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Россия уточнила глубину Марианской впадины

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Политика

Глава Бурятии: поправки в Конституцию России оказались пророческими

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал «пророческими» поправки в Конституцию России.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 08 июня в 22:50
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Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
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