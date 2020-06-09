Политика
РБКРумыния обвинила Россию в «агрессивном поведении»
Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона». Копию документа опубликовало румынское отделение «Радио Свобода».
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Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны, и в этих документах Россия называется враждебным государством. На самом же деле всё точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю. Именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России.
с чего всё началось
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона, об этом говорится в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы. Высший совет обороны, который возглавляет президент Клаус Йоханнис, уже одобрил документ.РИА Новостивчера в 12:00
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