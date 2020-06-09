Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона, об этом говорится в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы. Высший совет обороны, который возглавляет президент Клаус Йоханнис, уже одобрил документ.

с чего всё началось

Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны, и в этих документах Россия называется враждебным государством. На самом же деле всё точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю. Именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России.

Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона». Копию документа опубликовало румынское отделение «Радио Свобода».

Политика Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом. 547

Происшествия В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная. 133

Происшествия В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. 275

Общество Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости. 3,8K

Шоу-бизнес Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль. 5

Общество В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову. 6

Политика WP: США готовы покинуть ДСНВ, но рассматривают все варианты В свою очередь, спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что возможность продлить ДСНВ есть, но это "неверные рамки для будущего".

Происшествия Жириновский потребовал 12 лет колонии для Ефремова Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ДТП с актером Михаилом Ефремовым, в результате которого погиб водитель службы доставки Сергей Захаров. 31

Политика Путин и Меркель провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19. 92

Происшествия Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым Актер Александр Панкратов-Черный прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, выразив мнение, что к инциденту причастны друзья артиста, которые не помешали ему сесть за руль.

Политика В Гааге заявили о непредоставлении Киевом данных с радаров по MH17 Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году, заявил в ходе судебного заседания нидерландский прокурор Тейс Бергер. 999