Политика

REGNUMREGNUMПосол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского

Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
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Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского

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Газопровод «Северный поток — 2» получил помощь от Запада, несмотря на санкции США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на MarineTraffic.
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Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
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Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
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Бывший игрок сборной Чехии Иржи Ярошик сравнил отношение к иностранцам в Англии и России.
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Названы ключевые отличия Xbox Series X и Sony PlayStation 5

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Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже

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Поставки газа из Польши на Украину по "виртуальному реверсу" начались в январе, скоро ожидается их начало из Словакии и Венгрии, сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в пятницу.
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Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу проведёт предварительное слушание по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в результате которой погибли 50 человек.
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В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор

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Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
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Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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