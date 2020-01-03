Политика

РИА НовостиРИА НовостиРумыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации

МИД Румынии потребовал объяснений от властей Украины из-за упоминания Северной Буковины в речи президента Владимира Зеленского ко Дню соборности, сообщает "Обозреватель".
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Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации

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Из Гражданского кодекса РФ могут убрать понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ).
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Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
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Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
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