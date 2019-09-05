Футбол

Газета.RuГазета.RuРумыния уступила Испании в матче отбора Евро-2020

В матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года в группе F сборная Испании встретилась с национальной командой Румынии. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра проходила в столице Румынни Бухаресте на стадионе "Националь" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Румыния дала бой Испании, финны продлили победную серию. Главное из квалификации Евро-2020

Sport24.ru18:21

Румыния уступила Испании в матче отбора Евро-2020

Газета.Ru16:58

Евро-2020. Отбор. Румыния - Испания: прямая видеотрансляция отборочного матча

Sport.ru14:44

Испания во 2-й раз выиграла 13 матчей подряд в отборе к Евро. Чехия побеждала 15 раз

Sports.ru17:40

«Все на футбол»: обсуждаем итоги матча Армения - Италия и готовимся к встречам Румыния - Испания и Шотландия - Россия

Матч ТВ15:38

Испания обыграла Румынию в матче отбора Евро-2020, Норвегия — Мальту

Чемпионат16:41

Германия против Голландии, Криштиану Роналду в погоне за командой Шевченко. Чего ждать в отборе Евро-2020

Спорт-Экспресс02:15
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 22:38, Вашингтон
Футбол

Травма Кьеллини помешала переходу Ругани в «Зенит»

"Зенит" этим летом был близок к подписанию защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, утверждают итальянские СМИ.
Soccer.ru 18:46
Политика

МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США

Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Гаджеты

Nokia представила «раскладушку» 2720 Flip

ТАСС 20:05
Происшествия

В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8

РИА Новости 08:37
Культура

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия 19:57
Политика

Журналист назвал Польшу врагом российской государственности

В материале говорится, что Польша является врагом российской государственности, который не признает никаких правил.
Известия 21:40
Общество

В Индии 74-летняя женщина родила двойню

Жительница индийского штата Андхра-Прадеш, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек.
Российская газета 22:30
Единоборства

Омич Шлеменко проиграл бой американцу Ханикатту

Омский боец Александр Шлеменко в поединке на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night уступил американцу Крисом Ханикаттом.
Новый Омск 11:33
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек

Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан".
ТАСС 20:53
Армия и оружие

Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват

Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.
Известия 19:26
Политика

Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане

Деловое.ТВ 02:32
Футбол

Бензема: «Бэйл был ракетой, Роналду забивал, а я заставлял это работать»

Нападающий "Реала" Карим Бензема в интервью RMC Sport рассказал о том, какую роль он играл в уже легендарном атакующем трио BBC (Бензема, Гарет Бэйл, Криштиану Роналду).
Soccer.ru 21:45
Политика

Путин заявил о праве молодежи на протесты

РБК 07:03
Общество

Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент

С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM 20:47
Здоровье

Бактерия, которая может убить все живое

MedikForum.ru 18:56
Авто

Стали известны цены на Lada Granta Drive Active

Дилеры «АвтоВАЗа» начали прием заказов на «драйверскую» модификацию седана LADA Granta – версию Drive Active.
Автоновости дня 05:11
Культура

Немец готовился к любимому телешоу в подвале 15 лет

35-летний адвокат из Гамбурга даже воссоздал в своем подвале студию викторины, с соответствующими световыми эффектами и звуковым сопровождением.
VSE42.RU 06:08
Экономика

Путин поручил снизить ипотечный процент для молодых семей в ДФО

Владимир Путин согласился запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:44
Общество

Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Политика

Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

Президент Украины Владимир Зеленский находится в образе персонажа телесериала "Слуга народа" Василия Голобородько, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
ТАСС 21:44
Футбол

Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)

Сборная Испании обыграла Румынию в отборочном матче Евро-2020 - 2:1, а защитник Серхио Рамос благодаря очередному голу вошел в десятку лучших бомбардиров в истории команды.
Российская газета 17:16
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 06:57
Общество

Суд в Иране расторг брак 22-летнего мужчины и 11-летней девочки

Суд одной из провинций Ирана расторг брак между 22-летним мужчиной и маленькой девочкой. Ранее видео их свадьбы появилось в соцсетях.
Аргументы и Факты 03 сентября в 15:49
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Армия и оружие

В Вашингтоне назвали страны, представляющие угрозу для США в космосе

"Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе, а вместе с тем и абсолютно реальная угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно с ним связаны", - добавил Данфорд.
ТАСС 21:00
Армия и оружие

В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США

Российская газета вчера в 15:19
Общество

В новосибирском метро установят мемориальную доску в честь Ким Чен Ира

RuNews24.ru 13:24
Армия и оружие

Пентагон обеспокоился о продолжающей толстеть армии США

Американские моряки продолжают набирать вес. Более четверти экипажа Военно-морских сил страдают ожирением.
VSE42.RU вчера в 22:42
Политика

Путин ответил оскорбившей жителей Тулуна чиновнице

МонаВиста 02 сентября в 23:56
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное