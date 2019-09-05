Футбол
Газета.RuРумыния уступила Испании в матче отбора Евро-2020
В матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года в группе F сборная Испании встретилась с национальной командой Румынии. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра проходила в столице Румынни Бухаресте на стадионе "Националь" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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