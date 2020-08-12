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56orb.ru
56orb.ru

«РусАЛ» подозревают в попытке давления на «Норникель» из-за дивидендов

В «РУСАЛе» ответили, что акционерное соглашение, о котором идет речь, позволяет диктовать правила игры. Инвестиции, сделанные алюминиевой компаний в «Норникель», составляют 14 миллиардов долларов, и дивиденды, которые она получает, доказывают эффективность этого вложения.В источнике
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Ведомости

«Интеррос» обвинил «Русал» в давлении на «Норникель» ради максимальных дивидендов

Ведомостивчера в 11:10
Forbes

Компания Потанина обвинила UC Rusal в неспособности слезть с «дивидендной иглы»

Forbesвчера в 08:47
РБК

«Интеррос» назвал Rusal не сумевшей слезть с «дивидендной иглы» компанией

РБКвчера в 06:19
ТАСС

«Интеррос» связал отказ «Русала» от снижения дивидендов «Норникеля» с зависимостью от них

ТАССвчера в 06:56
BFM.ru

«Интеррос» ответил на обвинения «Русала»

BFM.ruвчера в 06:35
Коммерсантъ

«Интеррос» обвинил «Русал» в использовании ситуации с разливом для увеличения дивидендов

Коммерсантъвчера в 07:39
Интерфакс

«Интеррос» заподозрил «РусАЛ» в попытке надавить на «Норникель»

Интерфаксвчера в 04:11

Дегтярев пожаловался на белорусские флаги митингующих в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал в ходе беседы с «Известиями», что на несанкционированные протестные акции в Хабаровске «слетались» «паразитирующие» на протесте люди, в связи с чем на митингах уже поднимают флаги в знак солидарности с протестующими в Белоруссии.
Дегтярев пожаловался на белорусские флаги митингующих в Хабаровске
Московский Комсомолец21:53
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Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Каро-Премьер" в среду.
РИА Новостивчера в 07:10
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Оставивший двоих детей в Шереметьево мужчина не признал вину

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя Виктора Гаврилова, который 26 января по прилету в Москву оставил своих детей в аэропорту Шереметьево.
Взгляд.ру10 августа в 07:14

В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

Москва, 13 августа 2020, 04:45 — REGNUM Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Seldon, специализирующейся на разработке информационных систем.
REGNUM21:45
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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