«РусАЛ» подозревают в попытке давления на «Норникель» из-за дивидендов
В «РУСАЛе» ответили, что акционерное соглашение, о котором идет речь, позволяет диктовать правила игры. Инвестиции, сделанные алюминиевой компаний в «Норникель», составляют 14 миллиардов долларов, и дивиденды, которые она получает, доказывают эффективность этого вложения.В источнике
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«Интеррос» обвинил «Русал» в давлении на «Норникель» ради максимальных дивидендов
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