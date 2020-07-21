Экономика

РЕН ТВРЕН ТВ«РусГидро» предлагает увеличить инвестпрограмму пятилетки на 171 млрд

Директор "РусГидро" Николай Шульгинов сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания не сокращает инвестпрограмму на ближайшие пять лет, а наоборот, хочет увеличить ее на 171 миллиард рублей. Об этом сказано на сайте Кремля.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Новости на «России 24». Новые проекты «РусГидро»: программа инвестиций увеличат на 171 миллиард рублей

Вести.Ru10:40

«РусГидро» предложила увеличить инвестпрограмму на пятилетку на 171 млрд рублей

Известия07:31

«РусГидро» предлагает увеличить инвестпрограмму пятилетки на 171 млрд

РЕН ТВ07:20

«РусГидро» предлагает увеличить капзатраты на 171 млрд руб. на ближайшие 5 лет

Финмаркет07:28

В «РусГидро» рассказали об инвестиционных планах на ближайшие пять лет

REGNUM07:18

«РусГидро» предлагает увеличить инвестиции на 171 млрд рублей

Finam.Ru07:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Политика

Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

Piter.tv 07:15
242
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
5,7K
Политика

Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
456
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
44
Происшествия

Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии

Мать ребенка, который выпал из окна в Подольске, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня текущего года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости 10:29
13
Общество

Фургал оценил назначение Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал спокойно отнесся к тому, что временно исполняющим обязанности главы региона назначили Михаила Дегтярева.
БИЗНЕС Online 09:58
3
Происшествия

СК завершил расследование дела о фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о фото Гитлера в "Бессмертном полку".
Piter.tv 09:05
7
Общество

Россиян заверили в отсутствии угрозы нового всплеска коронавируса

Угрозы нового всплеска заражаемости коронавирусом, как было зимой, весной и летом, больше не ожидается.
Lenta.ru 10:37
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
1,2K
Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
579
Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
370
Происшествия

Возле станции метро «Минская» в Киеве обезвредили взрывное устройство

Взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» в Киеве.
Украина.ру 07:09
48
Хоккей

Семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус

Отмечается, что с момента возвращения хоккеистов ЦСКА из отпуска команда в полном составе сдает тесты на коронавирус еженедельно.
РИА Новости 11:02
Происшествия

Захвативший заложников в Луцке обстрелял беспилотник СБУ

Захвативший заложников в украинском Луцке выкидывает из окон автобуса взрывпакеты и обстреливает беспилотник СБУ.
НТВ 11:07
Общество

В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
60
Общество

Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса

Evo-rus.com 08:18
993
Шоу-бизнес

Гарик Харламов посмеялся над разводом с Кристиной Асмус

Отечественный шоумен Гарик Харламов посмеялся над разводом со своей экс-возлюбленной Кристиной Асмус.
Актуальные Новости 01:37
12
Футбол

Президент ФК «Урал» Иванов принял отставку главного тренера Парфенова

Ничего страшного, что осталась одна игра, нам надо готовиться к новому главному тренеру. - заявил Иванов в интервью РИА Новости.
CT news вчера в 16:09
Музыка

Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения

Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском 08:56
127
Игры

Разработчики начали производство второй части Final Fantasy VII Remake

Разработчики Final Fantasy VII Remake подчеркнули, что изучают отзывы игроков на первую часть, чтобы улучшить свою игру.
ИА Красная Весна 10:10
1
Происшествия

Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах

Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
44
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ

Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
РИА Новости 07:08
34
Технологии

Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества

Американский изобретатель и бизнесмен, создатель космической компании SpaceX и автомобильного производителя Tesla Илон Маск назвал преимущества чипирования людей, пишет LAD Bible со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
ПРАЙМ 02:08
157
Политика

МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости 06:33
349
Общество

Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей

Господин Навальный назвал в качестве причины штраф на 88 млн руб. по иску компании «Московский школьник», которую связывают с господином Пригожиным.
Коммерсантъ вчера в 12:31
19
Политика

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM 07:55
736
Экономика

Госдума одобрила закон о налоговом маневре в IT

Госдума в первом чтении приняла проект о проведении налогового маневра в IT-отрасли. Второе и третье чтения планируется провести 22 июля.
Взгляд.ру 09:39
10
Футбол

«Сочи» пропустит последний тур РПЛ из-за вспышки коронавируса в клубе

Ранее футбольный клуб «Сочи» отказался от проведения матча в рамках двадцать девятого тура РПЛ с «Тамбовом».
CT news 03:34
8
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
299
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
601
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Григорьевич Шульгинов
Российский инженер
Российский энергетик и специалист в области управления, Председатель Правления - Генеральный директор ПАО «РусГидро» с сентября 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
РусГидро
Российская компания
Российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро». Зарегистрирована в Красноярске, штаб-квартира находится в Москве. Контролирующим акционером РусГидро является Российская Федерация.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное