Экономика
РЕН ТВ«РусГидро» предлагает увеличить инвестпрограмму пятилетки на 171 млрд
Директор "РусГидро" Николай Шульгинов сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания не сокращает инвестпрограмму на ближайшие пять лет, а наоборот, хочет увеличить ее на 171 миллиард рублей. Об этом сказано на сайте Кремля.
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Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Происшествия
Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии
Мать ребенка, который выпал из окна в Подольске, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня текущего года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости 10:29
Общество
Фургал оценил назначение Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал спокойно отнесся к тому, что временно исполняющим обязанности главы региона назначили Михаила Дегтярева.
БИЗНЕС Online 09:58
Происшествия
СК завершил расследование дела о фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о фото Гитлера в "Бессмертном полку".
Piter.tv 09:05
Общество
Россиян заверили в отсутствии угрозы нового всплеска коронавируса
Угрозы нового всплеска заражаемости коронавирусом, как было зимой, весной и летом, больше не ожидается.
Lenta.ru 10:37
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
Происшествия
Возле станции метро «Минская» в Киеве обезвредили взрывное устройство
Взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» в Киеве.
Украина.ру 07:09
Хоккей
Семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус
Отмечается, что с момента возвращения хоккеистов ЦСКА из отпуска команда в полном составе сдает тесты на коронавирус еженедельно.
РИА Новости 11:02
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке обстрелял беспилотник СБУ
Захвативший заложников в украинском Луцке выкидывает из окон автобуса взрывпакеты и обстреливает беспилотник СБУ.
НТВ 11:07
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Общество
Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса
Evo-rus.com 08:18
Шоу-бизнес
Гарик Харламов посмеялся над разводом с Кристиной Асмус
Отечественный шоумен Гарик Харламов посмеялся над разводом со своей экс-возлюбленной Кристиной Асмус.
Актуальные Новости 01:37
Футбол
Президент ФК «Урал» Иванов принял отставку главного тренера Парфенова
Ничего страшного, что осталась одна игра, нам надо готовиться к новому главному тренеру. - заявил Иванов в интервью РИА Новости.
CT news вчера в 16:09
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском 08:56
Игры
Разработчики начали производство второй части Final Fantasy VII Remake
Разработчики Final Fantasy VII Remake подчеркнули, что изучают отзывы игроков на первую часть, чтобы улучшить свою игру.
ИА Красная Весна 10:10
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
РИА Новости 07:08
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Американский изобретатель и бизнесмен, создатель космической компании SpaceX и автомобильного производителя Tesla Илон Маск назвал преимущества чипирования людей, пишет LAD Bible со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
ПРАЙМ 02:08
Политика
МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости 06:33
Общество
Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей
Господин Навальный назвал в качестве причины штраф на 88 млн руб. по иску компании «Московский школьник», которую связывают с господином Пригожиным.
Коммерсантъ вчера в 12:31
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM 07:55
Экономика
Госдума одобрила закон о налоговом маневре в IT
Госдума в первом чтении приняла проект о проведении налогового маневра в IT-отрасли. Второе и третье чтения планируется провести 22 июля.
Взгляд.ру 09:39
Футбол
«Сочи» пропустит последний тур РПЛ из-за вспышки коронавируса в клубе
Ранее футбольный клуб «Сочи» отказался от проведения матча в рамках двадцать девятого тура РПЛ с «Тамбовом».
CT news 03:34
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45