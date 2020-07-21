Экономика

РЕН ТВРЕН ТВ«РусГидро» предлагает увеличить инвестпрограмму пятилетки на 171 млрд

Директор "РусГидро" Николай Шульгинов сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания не сокращает инвестпрограмму на ближайшие пять лет, а наоборот, хочет увеличить ее на 171 миллиард рублей. Об этом сказано на сайте Кремля.
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«РусГидро» предлагает увеличить инвестпрограмму пятилетки на 171 млрд

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