Экономика
РЕН ТВ«РусГидро» предлагает увеличить инвестпрограмму пятилетки на 171 млрд
Директор "РусГидро" Николай Шульгинов сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания не сокращает инвестпрограмму на ближайшие пять лет, а наоборот, хочет увеличить ее на 171 миллиард рублей. Об этом сказано на сайте Кремля.
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Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
Экономика
Рынок акций США открылся ростом индексов
Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 19,01 пункта (0,58%), до отметки 3 270,85.
ТАСС 09:54
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Общество
В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
Гаджеты
Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
Компания AMD официально представила свои новые мощные процессоры Ryzen 4000, предназначенные для установки на персональные компьютеры.
Goroday.ru 17:37
Происшествия
МИД РФ подтвердил захват пиратами россиян в Гвинейском заливе
Инцидент произошел 17 июля в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах Гвинейского залива, говорится в сообщении МИД РФ.
BFM.ru вчера в 13:49
Здоровье
Кузбасские власти сообщили о снижении числа зараженных ВИЧ в регионе
В регионе в два раза увеличилось число зараженных, которым оказывается медицинская помощь.
Evo-rus.com 09:59
Авто
В РФ запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила изменённый техрегламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», согласно поправкам, в России запретят ремонтировать автомобили с использованием подержанных и восстановленных запасных частей узлов и агрегатов.
Тарантас Ньюс 14:37
Происшествия
Глава МВД Франции: Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, выступая во вторник перед депутатами Национального собрания, нижней палаты парламента, сообщил о том, что пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте мог начаться не из-за поджога.
Российская газета 15:03
Общество
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ
Как выяснилось, Дмитрий Шепелев будет вести новое семейное шоу под названием "Ты как я" на ТНТ.
Ruposters.ru 11:00
Общество
Штрафы за продажу снюса несовершеннолетним могут повысить
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении законопроект о повышении штрафов за продажу снюса и насвая, в том числе и несовершеннолетним.
РИА Новости 08:49
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news вчера в 14:07
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
Особое мнение: Дмитрий Быков
Продолжается "Особое мнение". у микрофона — Нино Росебашвили, в студии — писатель и журналист Дмитрий Быков.
Эхо Москвы 16:00
Наука
Биологи заявили, что человек не сможет выиграть войну против бактерий
Специалисты из Канады поняли, почему бактерии так устойчивы, а человек никогда не сможет справиться с ними.
ToDay News Ufa 10:30
Общество
Банкет в честь вручения Нобелевской премии отменён из-за коронавируса
Банкет по случаю вручения Нобелевской премии, который был запланирован на декабрь 2020 года, отменён из-за пандемии коронавируса.
News.ru 13:55
Армия и оружие
В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск
Внезапная проверка войск Южного военного округа началась 17 июля по приказу президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 17:41
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52
Наука
Ученые помогут защитить сельхозкультуры от вредоносных грибов
Группа исследователей, в которую входят ученые из Санкт-Петербургского государственного университета, впервые в мире расшифровала геном гриба, вызывающего заболевание растений и впоследствии приводящих к потере урожая.
Крестьянская жизнь 08:30
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
Армия и оружие
Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию
Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом.
News.ru вчера в 14:04
Экономика
Жилье мое: в РФ хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров
В России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров — взамен они получат пожизненное содержание.
Известия 17:01
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Происшествия
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки несколько дней не выходит на связь, она объявлена в розыск, сообщила во вторник администрация Южно-Сахалинска.
РИА Новости 05:41
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
Трамп ждет ухудшения ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в США, вероятно, ухудшится ситуация с коронавирусном, однако это может означать победу над инфекцией, цитирует его Reuters.
Газета.Ru 17:38
Наука
Испытания британской вакцины против коронавируса оказались успешными
Предварительные клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, разработанной в Британии, показали, что она безопасна, вызывает мало побочных эффектов и помогает выработать стойкий иммунный ответ.
Lenta.ru вчера в 23:30