Экономика
РЕН ТВ«РусГидро» предлагает увеличить инвестпрограмму пятилетки на 171 млрд
Директор "РусГидро" Николай Шульгинов сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания не сокращает инвестпрограмму на ближайшие пять лет, а наоборот, хочет увеличить ее на 171 миллиард рублей. Об этом сказано на сайте Кремля.
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Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Общество
Образовавшийся над морем смерч разрушил пляж в Сочи
Очевидцы сообщили о разрушительном смерче, который прошёл по побережью Сочи.
News.ru 09:34
Общество
Доктор Комаровский назвал плохие качества современных отцов
Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.
Взгляд.ру 12:29
Здоровье
Реальное число зараженных коронавирусом в США сочли заниженным в несколько раз
Реальное число зараженных коронавирусом в США может превышать официальные цифры в несколько раз.
Lenta.ru 17:23
Происшествия
В Харькове задержан сообщник захватившего в Луцке заложников
У мужчины, который захватил заложников в Луцке, были сообщники, некоторые из них уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.
RT на русском 15:35
Политика
Помпео заявил о желании США создать коалицию для противодействия Китаю
Помпео заявил, что американские власти надеются, что получится создать коалицию, которая будет пытаться убедить Китай, что для них невыгодно «вести себя подобным образом».
РБК 14:27
Политика
Жириновский дал напутствие Дегтяреву на новом посту
URA.Ru вчера в 09:45
Политика
Трамп заявил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в США
Вашингтон, 22 июля 2020, 01:49 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп заявил, что ситуация с распространением коронавирусом SARS-CoV-2 в США с большой долей вероятности ухудшится.
REGNUM 18:49
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
Луцкий террорист больше минуты ждал задержания возле автобуса
На кадрах видно, как "луцкий террорист" ходит возле автобуса и ждет сотрудников правоохранительных органов, они подошли к нему через 1 минуту 15 секунд.
Московский Комсомолец 18:01
Культура
На Украине снимут фильм о запорожских геях-казаках
Скоро на Украине ожидается представление фильма о казаках-геях с Запорожской сечи.
ToDay News Ufa 10:51
Хоккей
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус
У семи игроков столичного хоккейного клуба ЦСКА при тестировании выявлен коронавирус.
BFM.ru 12:21
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
Газета.Ru вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ
Как выяснилось, Дмитрий Шепелев будет вести новое семейное шоу под названием "Ты как я" на ТНТ.
Ruposters.ru 11:00
Хоккей
Панарин номинирован на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ
Советский спорт 13:11
Космос
Корпорация Arianespace назначила запуск трех спутников на 28 июля
Французская компания Arianespace объявила о планах запустить на орбиту Земли три спутника 28 июля, сообщается на официальном сайте корпорации 21 июля.
ИА Красная Весна 13:43
Политика
Террориста из Луцка выгнали из неонацистского батальона за извращения
Максима Кривоша, который во вторник, 21 июля, захватил заложников в украинском Луцке, ранее выгнали из неонацистского добровольческого батальона "Азов", как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на бывшего сослуживца преступника Феофана Добролюбова.
РЕН ТВ 19:04
Происшествия
В Калининграде возбудили дело по статье о содействии терроризму
Сотрудники управления ФСБ России по Калининградской области возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности в отношении российского гражданина, которого обвиняют в том, что он неоднократно переводил деньги людям, причастным к финансированию ИГ* (запрещена в РФ), сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
РИА Новости 14:16
Армия и оружие
Российские военные отследят действия эсминца ВМС США в Черном море
Напомним, 19 июля шестой флот ВМС США сообщил, что эсминец «Портер» типа «Орли Берк» примет участие в учениях Sea Breeze — 2020 совместно с вооруженными силами Украины.
REGNUM вчера в 02:36
Политика
Трамп не подпишет оборонный бюджет США в текущем виде
Ожидается, что проект оборонного бюджета США на $741 млрд будет принят палатой представителей конгресса во вторник, 21 июля.
Газета.Ru 16:27
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости 19:05
Наука
Носить органическое происхождение могут почти все запасы воды на Земле
В результате разложения сложных органических молекул в первые эпохи существования Земли могли возникнуть значительная часть или фактически все запасы воды на планете.
Live24 вчера в 03:05
Общество
Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики
Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
Вести.Ru 00:30
Экономика
В России могут приостановить индексацию зарплат чиновников
Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих.
REGNUM 03:26
Космос
Solar Orbiter передает первые сделанные им снимки Солнца
Запущен он был 9 февраля, 2020 года. Космический аппарат завершил свой первый близкий подход к Солнцу в середине июня.
AstroNews.ru 19 июля в 11:50