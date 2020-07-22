Экономика

РЕН ТВРЕН ТВ«РусГидро» предлагает увеличить инвестпрограмму пятилетки на 171 млрд

Директор "РусГидро" Николай Шульгинов сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания не сокращает инвестпрограмму на ближайшие пять лет, а наоборот, хочет увеличить ее на 171 миллиард рублей. Об этом сказано на сайте Кремля.
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Реальное число зараженных коронавирусом в США может превышать официальные цифры в несколько раз.
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На кадрах видно, как "луцкий террорист" ходит возле автобуса и ждет сотрудников правоохранительных органов, они подошли к нему через 1 минуту 15 секунд.
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Скоро на Украине ожидается представление фильма о казаках-геях с Запорожской сечи.
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У семи игроков столичного хоккейного клуба ЦСКА при тестировании выявлен коронавирус.
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Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

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Трамп не подпишет оборонный бюджет США в текущем виде

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Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
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Носить органическое происхождение могут почти все запасы воды на Земле

В результате разложения сложных органических молекул в первые эпохи существования Земли могли возникнуть значительная часть или фактически все запасы воды на планете.
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Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики

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Российский энергетик и специалист в области управления, Председатель Правления - Генеральный директор ПАО «РусГидро» с сентября 2015 года.
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РусГидро
Российская компания
Российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро». Зарегистрирована в Красноярске, штаб-квартира находится в Москве. Контролирующим акционером РусГидро является Российская Федерация.
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