Директор "РусГидро" Николай Шульгинов сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания не сокращает инвестпрограмму на ближайшие пять лет, а наоборот, хочет увеличить ее на 171 миллиард рублей. Об этом сказано на сайте Кремля.

Общество Доктор Комаровский назвал плохие качества современных отцов Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский. 3

Здоровье Реальное число зараженных коронавирусом в США сочли заниженным в несколько раз Реальное число зараженных коронавирусом в США может превышать официальные цифры в несколько раз.

Происшествия В Харькове задержан сообщник захватившего в Луцке заложников У мужчины, который захватил заложников в Луцке, были сообщники, некоторые из них уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.

Политика Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ. 1K

Происшествия Луцкий террорист больше минуты ждал задержания возле автобуса На кадрах видно, как "луцкий террорист" ходит возле автобуса и ждет сотрудников правоохранительных органов, они подошли к нему через 1 минуту 15 секунд. 1

Космос Корпорация Arianespace назначила запуск трех спутников на 28 июля Французская компания Arianespace объявила о планах запустить на орбиту Земли три спутника 28 июля, сообщается на официальном сайте корпорации 21 июля.

Политика Террориста из Луцка выгнали из неонацистского батальона за извращения Максима Кривоша, который во вторник, 21 июля, захватил заложников в украинском Луцке, ранее выгнали из неонацистского добровольческого батальона "Азов", как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на бывшего сослуживца преступника Феофана Добролюбова.

Происшествия В Калининграде возбудили дело по статье о содействии терроризму Сотрудники управления ФСБ России по Калининградской области возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности в отношении российского гражданина, которого обвиняют в том, что он неоднократно переводил деньги людям, причастным к финансированию ИГ* (запрещена в РФ), сообщила пресс-служба УФСБ по региону. 2

Политика Трамп не подпишет оборонный бюджет США в текущем виде Ожидается, что проект оборонного бюджета США на $741 млрд будет принят палатой представителей конгресса во вторник, 21 июля.

Общество Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением. 54

Наука Носить органическое происхождение могут почти все запасы воды на Земле В результате разложения сложных органических молекул в первые эпохи существования Земли могли возникнуть значительная часть или фактически все запасы воды на планете. 31

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Экономика В России могут приостановить индексацию зарплат чиновников Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих. 317