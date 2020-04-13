Происшествия

ВедомостиВедомости«Русь Сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
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Правозащитники пожаловались в ООН по поводу мятежа в ИК-15 в Ангарске

Телеинформ01:38

«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

Коммерсантъвчера в 19:48

«Русь Сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

Ведомостивчера в 23:49

«Русь сидящая» просит ООН изучить причины бунта в ангарской колонии

Московский Комсомолецвчера в 20:25

Бунт в иркутской колонии: диверсия с воли или нарушение прав зеков?

Pravda.Ruвчера в 19:51

Правозащитники «Руси сидящей» обратились в ООН из-за бунта в колонии №15

Росбалт00:44

Правозащитники попросили ООН расследовать бунт в иркутской колонии

РБКвчера в 16:51
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Здоровье

Представитель ВОЗ объяснила, когда маска становится опасной

В противном случае маска может повысить риск заражения коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 01:21
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Политика

Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
РИА Новости вчера в 16:39
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Общество

Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку

Клопс вчера в 04:43
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Религия

У православных началась Страстная неделя

У православных 13 апреля начинается Страстная седмица (Страстная неделя).
МИР 24 00:01
Происшествия

В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
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Общество

На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков

На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
Коммерсантъ вчера в 23:22
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Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса

Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия вчера в 00:59
1,9K
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
2,8K
Политика

В раде связали покорение космоса СССР с репрессированными украинцами

В Верховной раде заявили, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам — Валентину Глушко и Сергею Королеву.
Известия вчера в 23:34
1
Общество

Вирусолог заявила о смене динамики развития коронавируса в России

Распространение коронавируса в России сменило траекторию развития.
Lenta.ru 01:01
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Музыка

Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию

Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве.
МордовМедиа 11 апреля в 10:09
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Экономика

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
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Экономика

Бизнес предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на законопроект Минкомсвязи о бесплатном доступе к социально значимым сайтам предупредила, что предложенный документ заставит операторов связи платить в бюджет НДС с реальной стоимости услуги, которую они будут оказывать безвозмездно.
РБК 01:21
2
Политика

Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
Lenta.ru 11 апреля в 23:01
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Общество

Некоторым сахалинским предпринимателям разрешат работать с 20 апреля

Алгоритм единый для всех предпринимателей и юридических лиц, которым будет разрешено работать в этих непростых условиях.
АСТВ вчера в 22:26
Технологии

В Японии предложили оригинальное решение проблемы с нехваткой аппаратов ИВЛ

Оригинальное решение предлагают в Японии во время пандемии коронавируса.
Военное обозрение 01:33
Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском вчера в 14:52
8
Общество

Коронавирус подозревают еще у четверых сахалинцев

Еще у четверых сахалинцев подозревают коронавирусную инфекцию. Информация поступила от оперативной рабочей группы правительства региона.
АСТВ вчера в 23:55
Политика

Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков, сообщили в пресс-службе Белого дома.
РИА Новости вчера в 21:24
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Авто

Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже

Автоновости дня вчера в 04:35
39
Общество

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля.
Lenta.ru 00:50
Армия и оружие

Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

Piter.tv 10 апреля в 07:01
Общество

Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru вчера в 04:26
1K
Общество

Итальянский певец Аль Бано выразил благодарность российским военным

В актовом зале гостиницы «Сан Марко», расположенной в Италии в городе Бергамо, собрались военные специалисты из России, оказывающие помощь итальянцам в борьбе с коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:32
Политика

В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом

Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости вчера в 01:00
32
Общество

Число заразившихся коронавирусом на Ставрополье превысило 60

Диагноз "коронавирус" подтвердили еще у 14 жителей Ставропольского края, общее число заразившихся в регионе выросло до 66 человек, сообщил в субботу губернатор Владимир Владимиров.
ТАСС 11 апреля в 01:39
109
Политика

Путин утвердил новых членов Общественной палаты РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
Интерфакс вчера в 08:07
14
Как работают Яндекс.Новости?
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