Директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова направила обращение в ООН с просьбой вмешаться в ситуацию с бунтом в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области.

с чего всё началось

Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.

«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

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