Происшествия

ВедомостиВедомости«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
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с чего всё началось

Правозащитники попросили ООН расследовать бунт в иркутской колонии

Директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова направила обращение в ООН с просьбой вмешаться в ситуацию с бунтом в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области.
РБКвчера в 16:51

Подробнее о событии

Фонд «Русь сидящая» пожаловался в ООН после бунта в ангарской колонии

ИрСити03:36

Правозащитники пожаловались в ООН по поводу мятежа в ИК-15 в Ангарске

Телеинформ01:38

«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

Коммерсантъвчера в 19:48

«Русь сидящая» просит ООН изучить причины бунта в ангарской колонии

Московский Комсомолецвчера в 20:25

Бунт в иркутской колонии: диверсия с воли или нарушение прав зеков?

Pravda.Ruвчера в 19:51

«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

Ведомостивчера в 23:49

Правозащитники попросили ООН расследовать бунт в иркутской колонии

РБКвчера в 16:51
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Здоровье

За сутки коронавирусом в Свердловской области заразились семь человек

Еще у семи жителей Свердловской области выявили коронавирус. Таким образом, с начала пандемии уже заболели 85 человек.
Екатеринбург Онлайн 03:44
15
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
605
Происшествия

В Тамбовской области подтверждено семь новых случаев коронавируса

Тамбов, 11 апреля 2020, 21:07 — REGNUM В Тамбовской области за сутки выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 11 апреля в 14:07
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
585
Общество

Сайт мэра Москвы подвергся бот-атакам в первый день выдачи пропусков

Утром 13 апреля на сайт мэра Москвы mos.ru, где оформляются пропуска для передвижения, совершена бот-атака.
Российская газета 04:03
108
Происшествия

Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке

За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
310
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
657
Общество

МВД назвало самые криминальные регионы в России

Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
REGNUM 01:42
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Общество

Появились новые схемы кражи денег с карты на фоне коронавируса

В ноябре 2019-го сообщалось, что социальная инженерия стала самым популярным у мошенников способом похищать деньги с банковских карт россиян.
Lenta.ru 00:52
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Транспорт

РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса

Российские железные дороги (РЖД) временно отменят ряд поездов дальнего следования с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте холдинга.
РБК вчера в 13:03
123
Шоу-бизнес

Ольга Бузова приняла ванну с лапшой

На фото видно, как Бузова принимает ванну с большим количеством лапши быстрого приготовления в леопардовом купальнике.
Стерлеград 03:11
17
Общество

Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
302
Армия и оружие

В Сети появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

По данным, представленным Минобороны Украины, 2 апреля 2020 года впервые была испытана противокорабельная ракета Р-360 противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" с установленной на ракете активной радиолокационной головкой самонаведения (АРЛГСН).
RuNews24.ru 10 апреля в 05:47
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Политика

Эрдоган не стал увольнять главу МВД Турции после беспорядков в стране

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не принял отставку министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу, решение которого о введении двухдневного комендантского часа и запрете на выход из домов привело к хаосу и огромным очередям у магазинов.
Российская газета 00:17
71
Общество

В России зафиксировали 2558 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, выздоровели 179 пациентов, умерли 18 человек, сообщает оперативный штаб.
Выкса.рф 03:56
64
Энергетика

ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
544
Общество

Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса

Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
Довод 04:22
216
Общество

В Ярославской области выявили 14 новых случаев коронавируса

Всего в регионе 27 человек заразились Covid-19 За минувшие сутки в Ярославской области официально подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ Ярославль вчера в 04:03
74
Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
742
Шоу-бизнес

Елена Летучая сообщила, что сломала ребро

Елена Летучая, работающая в России телеведущей, получила перелом десятого ребра, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 02:54
7
Экономика

Каждый пятый заемщик в России оказался не знаком с условиями кредита

Согласно исследованию, Ямало-Ненецкий автономный округ стал самым закредитованным — в этом регионе кредиты выплачивают 72,7% респондентов.
РБК вчера в 17:00
Здоровье

В Тверской области выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом

В Тверской области по состоянию на 13 апреля выявлено 44 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
Край справедливости 04:08
22
Происшествия

В Саратове умерла пациентка с коронавирусом

В Саратове умерла пациентка с коронавирусом В Саратове умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом, сообщает "Взгляд-инфо" со ссылкой на местный оперативный штаб.
Медиазона 02:41
69
Общество

Роскачество обнаружило бактерии в туалетной бумаге

Специалисты Роскачества провели проверку семи образцов туалетной бумаги и обнаружили в одном из них бактерии.
Москва 24 03:06
10
Общество

Уткин ответил назвавшему его психически больным Соловьеву

Соловьев в ответ заявил, что Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство.
Lenta.ru 03:29
1,1K
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская осудила звёзд, которые «выносят сор из избы»

Актриса не понимает поведение таких дам.
КМВ Новости вчера в 01:30
15
Здоровье

На Украине от коронавируса погибли почти 100 человек – Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 3102 случая коронавируса, 93 летальных, 97 пациентов выздоровели.
Украина.ру 03:27
1
Общество

В Татарстане выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Казань 04:32
82
Общество

2558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в России

На территории Российской Федерации число инфицированных за сутки увеличилось на 2558 человек в 62 регионах страны, выздоровели 179 человек, умерли – 18.
Главный региональный 04:32
Общество

РЖД приостановили бесплатные перевозки ветеранов ВОВ

РЖД с 13 апреля приостановили бесплатные перевозки ветеранов Великой Отечественной войны.
TatCenter 03:48
5
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