Происшествия
Ведомости«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
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с чего всё началось
Директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова направила обращение в ООН с просьбой вмешаться в ситуацию с бунтом в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области.РБКвчера в 16:51
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«Русь сидящая» просит ООН изучить причины бунта в ангарской колонии
Московский Комсомолецвчера в 20:25
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Здоровье
За сутки коронавирусом в Свердловской области заразились семь человек
Еще у семи жителей Свердловской области выявили коронавирус. Таким образом, с начала пандемии уже заболели 85 человек.
Екатеринбург Онлайн 03:44
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Происшествия
В Тамбовской области подтверждено семь новых случаев коронавируса
Тамбов, 11 апреля 2020, 21:07 — REGNUM В Тамбовской области за сутки выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 11 апреля в 14:07
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Сайт мэра Москвы подвергся бот-атакам в первый день выдачи пропусков
Утром 13 апреля на сайт мэра Москвы mos.ru, где оформляются пропуска для передвижения, совершена бот-атака.
Российская газета 04:03
Происшествия
Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке
За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы в России
Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
REGNUM 01:42
Общество
Появились новые схемы кражи денег с карты на фоне коронавируса
В ноябре 2019-го сообщалось, что социальная инженерия стала самым популярным у мошенников способом похищать деньги с банковских карт россиян.
Lenta.ru 00:52
Транспорт
РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса
Российские железные дороги (РЖД) временно отменят ряд поездов дальнего следования с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте холдинга.
РБК вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приняла ванну с лапшой
На фото видно, как Бузова принимает ванну с большим количеством лапши быстрого приготовления в леопардовом купальнике.
Стерлеград 03:11
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
Армия и оружие
В Сети появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
По данным, представленным Минобороны Украины, 2 апреля 2020 года впервые была испытана противокорабельная ракета Р-360 противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" с установленной на ракете активной радиолокационной головкой самонаведения (АРЛГСН).
RuNews24.ru 10 апреля в 05:47
Политика
Эрдоган не стал увольнять главу МВД Турции после беспорядков в стране
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не принял отставку министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу, решение которого о введении двухдневного комендантского часа и запрете на выход из домов привело к хаосу и огромным очередям у магазинов.
Российская газета 00:17
Общество
В России зафиксировали 2558 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, выздоровели 179 пациентов, умерли 18 человек, сообщает оперативный штаб.
Выкса.рф 03:56
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Общество
Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса
Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
Довод 04:22
Общество
В Ярославской области выявили 14 новых случаев коронавируса
Всего в регионе 27 человек заразились Covid-19 За минувшие сутки в Ярославской области официально подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ Ярославль вчера в 04:03
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Шоу-бизнес
Елена Летучая сообщила, что сломала ребро
Елена Летучая, работающая в России телеведущей, получила перелом десятого ребра, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 02:54
Экономика
Каждый пятый заемщик в России оказался не знаком с условиями кредита
Согласно исследованию, Ямало-Ненецкий автономный округ стал самым закредитованным — в этом регионе кредиты выплачивают 72,7% респондентов.
РБК вчера в 17:00
Здоровье
В Тверской области выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом
В Тверской области по состоянию на 13 апреля выявлено 44 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
Край справедливости 04:08
Происшествия
В Саратове умерла пациентка с коронавирусом
В Саратове умерла пациентка с коронавирусом В Саратове умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом, сообщает "Взгляд-инфо" со ссылкой на местный оперативный штаб.
Медиазона 02:41
Общество
Роскачество обнаружило бактерии в туалетной бумаге
Специалисты Роскачества провели проверку семи образцов туалетной бумаги и обнаружили в одном из них бактерии.
Москва 24 03:06
Общество
Уткин ответил назвавшему его психически больным Соловьеву
Соловьев в ответ заявил, что Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство.
Lenta.ru 03:29
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская осудила звёзд, которые «выносят сор из избы»
Актриса не понимает поведение таких дам.
КМВ Новости вчера в 01:30
Здоровье
На Украине от коронавируса погибли почти 100 человек – Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 3102 случая коронавируса, 93 летальных, 97 пациентов выздоровели.
Украина.ру 03:27
Общество
В Татарстане выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Казань 04:32
Общество
2558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в России
На территории Российской Федерации число инфицированных за сутки увеличилось на 2558 человек в 62 регионах страны, выздоровели 179 человек, умерли – 18.
Главный региональный 04:32
Общество
РЖД приостановили бесплатные перевозки ветеранов ВОВ
РЖД с 13 апреля приостановили бесплатные перевозки ветеранов Великой Отечественной войны.
TatCenter 03:48