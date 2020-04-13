Директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова направила обращение в ООН с просьбой вмешаться в ситуацию с бунтом в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области.

Здоровье Всплеск COVID-19 на Украине: за день выявили рекордное количество заболевших За минувшие сутки у 311 человек подтвердился опасный диагноз В Минздраве Украины сообщили о выявлении новых случаев заражения коронавирусной инфекций – побит рекорд, установленный 27 марта, когда число заболевших за сутки выросло вдвое. 1

Общество В Москве от коронавируса вылечились еще 150 человек За последние сутки в Москве вылечились и выписаны из больниц 150 человек, ранее заразившихся вирусом COVID-19, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. 151

Здоровье В Уфе закрыли ещё одну больницу из-за коронавируса Сегодня, 13 апреля, стало известно, что ещё одна крупная больница Уфы закрыта на карантин.

Общество Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.

Общество Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля. 235

Общество Собянин утвердил правила пропускного режима Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. 3,8K

Общество МВД назвало самые криминальные регионы в России Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений. 77

Происшествия В Саратовской области умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом Как сообщили в штабе, один из заболевших - житель Аткарского района, он находится в удовлетворительном состоянии, второй положительный тест был получен после смерти 90-летней пациентки, которая была госпитализирована с подозрением на пневмонию. 35

Общество Вирусолог оценил вероятность более опасных мутаций коронавируса Шаршов отметил, что коронавирус может быть сезонным и его распространение возможно утихнет в начале лета и возобновится в умеренной форме в октябре-ноябре. 8

Политика МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. 742

Политика Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на этой неделе правительство представит дополнительные меры по поддержке бизнеса, сообщает агентство ТАСС. 4

Экономика Российские авиакомпании предлагают властям легализовать ваучеры Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании России) предлагает властям РФ легализовать использование ваучеров вместо возврата средств за отмененные рейсы, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо АЭВТ первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову от 9 апреля.

Энергетика Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. 1,1K