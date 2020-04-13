Происшествия
РБКПравозащитники попросили ООН расследовать бунт в иркутской колонии
Директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова направила обращение в ООН с просьбой вмешаться в ситуацию с бунтом в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области.
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«Русь сидящая» просит ООН изучить причины бунта в ангарской колонии
Московский Комсомолецвчера в 20:25
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Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
РИА Новости 10 апреля в 01:59
Здоровье
Всплеск COVID-19 на Украине: за день выявили рекордное количество заболевших
За минувшие сутки у 311 человек подтвердился опасный диагноз В Минздраве Украины сообщили о выявлении новых случаев заражения коронавирусной инфекций – побит рекорд, установленный 27 марта, когда число заболевших за сутки выросло вдвое.
Российский Диалог 10 апреля в 03:53
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 150 человек
За последние сутки в Москве вылечились и выписаны из больниц 150 человек, ранее заразившихся вирусом COVID-19, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 03:03
Здоровье
В Уфе закрыли ещё одну больницу из-за коронавируса
Сегодня, 13 апреля, стало известно, что ещё одна крупная больница Уфы закрыта на карантин.
Bash.News 01:50
Общество
Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку
Клопс вчера в 04:43
Общество
Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:17
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11 апреля в 11:06
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Происшествия
Украинские спасатели продолжают тушить пожар в чернобыльской зоне
RT на русском 01:40
Общество
В ВОЗ рассказали о риске заражения COVID при использовании масок
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей.
Газета.Ru 00:32
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
РИА Новости вчера в 01:43
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы в России
Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
REGNUM 01:42
Происшествия
В Саратовской области умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом
Как сообщили в штабе, один из заболевших - житель Аткарского района, он находится в удовлетворительном состоянии, второй положительный тест был получен после смерти 90-летней пациентки, которая была госпитализирована с подозрением на пневмонию.
Российская газета 02:45
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 11 апреля в 07:04
Общество
Вирусолог оценил вероятность более опасных мутаций коронавируса
Шаршов отметил, что коронавирус может быть сезонным и его распространение возможно утихнет в начале лета и возобновится в умеренной форме в октябре-ноябре.
РЕН ТВ вчера в 20:27
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Политика
Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на этой неделе правительство представит дополнительные меры по поддержке бизнеса, сообщает агентство ТАСС.
РБК 02:46
Здоровье
Алкоголь может вызывать депрессию у людей старше 40 лет
Гепатолог Дебби Шоукросс сказал, что люди старше 40 лет, регулярно пьющие алкоголь, повышают риск получить проблемы с печенью.
Политическая Экспертиза 01:30
Экономика
Российские авиакомпании предлагают властям легализовать ваучеры
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании России) предлагает властям РФ легализовать использование ваучеров вместо возврата средств за отмененные рейсы, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо АЭВТ первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову от 9 апреля.
ПРАЙМ 02:01
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК вчера в 18:01
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru 11 апреля в 17:59
Транспорт
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 11:47
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса
Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
Финансы
Рынок акций начнет торговую сессию с небольшого снижения - ИК «Атон»
Аналитики ИК "Атон" считают, что в понедельник российский рынок акций начнет торговую сессию с небольшого снижения, говорится в обзоре компании.
Финмаркет 02:57
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия вчера в 00:44
Общество
Эксперт рассказала о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России перестала развиваться по оптимистической траектории, позитивной динамики не наблюдается.
Известия 02:16
Общество
Новый главред «Ведомостей» снял с сайта колонку о Сечине
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров после публикации снял с сайта колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине.
Медиазона вчера в 18:32