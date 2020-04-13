Происшествия
Коммерсантъ«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области. Фотографию части документа опубликовал в Facebook руководитель юридического департамента фонда Алексей Федяров. Полный текст есть в распоряжении РБК.
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Общество
Цирюльники Хакасии попросили у Валентина Коновалова работу
Представители малого бизнеса Республики Хакасия направили письмо-обращение с 281 подписью на имя главы Хакасии Валентина Коновалова.
Байкал24 22:35
Происшествия
Коронавирус заподозрили у еще пяти жителей Курганской области
В инфекционный госпиталь в Кургане доставят пятерых жителей с подозрением на коронавирус.
URA.Ru 06:18
Общество
Вирусолог усомнился в возможной опасной мутации коронавируса
Как сообщает RT, завлабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины, кандидат биологических наук Кирилл Шаршов в беседе с журналистами сообщил обнадеживающие данные - новый коронавирус COVID-2019 продолжает мутировать, однако опасных для человека мутаций ожидать не стоит.
Московский Комсомолец 20:35
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Наука
Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус
Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 18:19
Экономика
ЦБ расширил список пострадавших от коронавируса отраслей
Банк России решил расширить перечень секторов экономики, которые признаны пострадавшими из-за коронавируса, рассказала 10 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: включение отраслей в список уязвимых дает банкам право не ухудшать оценку их финансового положения и не формировать дополнительные резервы.
Ведомости 10 апреля в 11:16
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
Общество
Сотрудники ГИБДД дежурят на въездах в Москву
На всех въездах в Москву дежурят наряды Госавтоинспекции в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 06:04
Гаджеты
Nokia 9.3 и Nokia 7.3 могут появиться в третьем квартале 2020 года
Сообщается, что HMD Global, компания которая стоит за Android смартфонами под брендом Nokia, проведёт презентацию в третьем квартале 2020 года, чтобы представить Nokia 7.3 и Nokia 9.3.
ITZine.ru вчера в 01:00
Происшествия
В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте
Ведомости 22:12
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Московский Комсомолец 09:39
Армия и оружие
Экс-боевик АТО призвал украинцев покидать дома, чтобы обезопасить себя от «русских танков»
Националист жалуется, что украинские СМИ умалчивают критическую для ВСУ ситуацию в Донбассе.
ФАН 19:54
Политика
Глава Минэнерго США ожидает усиления нефтепромышленности после кризиса
Нефтяная промышленность вскоре восстановится после кризиса и укрепится еще сильнее, считает министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Росбалт 20:59
Здоровье
В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19
В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
Российская газета 02:50
Здоровье
В мире более 1,6 млн человек заразились коронавирусом
К полудню 10 апреля в мире зарегистрировано 1 603 330 случаев заражения коронавирусом (за всё время), 355 983 выздоровлений и 95 758 смертей.
ИА REX 10 апреля в 05:30
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Энергетика
API: Даже после сделки ОПЕК+ проблемы в нефтяной отрасли США остаются
Генеральный директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс рассказал о прогнозах на спрос нефти, а также прокомментировал сделку ОПЕК+ по сокращению объемов ее добычи.
Российская газета 20:45
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Общество
В России предложили ввести уголовное наказание за травлю в интернете
В общественной палате (ОП) предложили ужесточить наказание за оскорбления и травлю в сети.
Газета.Ru 16:44
Здоровье
Злоупотребление алкоголем приводит к тревожности и депрессиям
Дерматолог и официальный представитель фонда British Skin Foundation профессор Ник Лоув добавил, что злоупотребление алкоголем приводит к хроническому покраснению кожи.
МИР 24 12:15
Футбол
«Тоттенхэм» может продать Кейна за 200 млн фунтов из-за долгов
Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви, вероятно, согласится продать форварда Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед» за 200 млн фунтов из-за долгов клуба.
Sports.ru 00:40
Финансы
Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее.
Российская газета вчера в 23:00
Наука
Союз макрофагов и эозинофилов помешал в борьбе с лейшманиозом
Кожный лейшманиоз относится к «забытым болезням», — тропическим недугам, которые поражают в основном малоимущие слои населения в бедных странах и привлекают мало внимания прессы и исследователей.
N+1 10 апреля в 15:00
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 10:58
Общество
В Греции спрогнозировали начало туристического сезона
Ореанда-Новости вчера в 05:55
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия 00:44
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила католиков с Пасхой
Известная российская певица, дочь Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой – Кристина Орбакайте – сегодня решила со своим семейством отпраздновать светлый праздник Пасхи и поздравила всех католиков с этим знаменательным событием.
Bimru.ru 05:17
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости 03:43
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Piter.tv 10 апреля в 01:37