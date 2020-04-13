Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области. Фотографию части документа опубликовал в Facebook руководитель юридического департамента фонда Алексей Федяров. Полный текст есть в распоряжении РБК.

«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

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