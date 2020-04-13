Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъ«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

9 фото
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области. Фотографию части документа опубликовал в Facebook руководитель юридического департамента фонда Алексей Федяров. Полный текст есть в распоряжении РБК.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

«Русь сидящая» просит ООН изучить причины бунта в ангарской колонии

Московский Комсомолец20:25

Бунт в иркутской колонии: диверсия с воли или нарушение прав зеков?

Pravda.Ru19:51

«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

Коммерсантъ19:48

Правозащитники попросили ООН расследовать бунт в иркутской колонии

РБК16:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 22:40, Ашберн
Общество

Цирюльники Хакасии попросили у Валентина Коновалова работу

Представители малого бизнеса Республики Хакасия направили письмо-обращение с 281 подписью на имя главы Хакасии Валентина Коновалова.
Байкал24 22:35
4
Происшествия

Коронавирус заподозрили у еще пяти жителей Курганской области

В инфекционный госпиталь в Кургане доставят пятерых жителей с подозрением на коронавирус.
URA.Ru 06:18
7
Общество

Вирусолог усомнился в возможной опасной мутации коронавируса

Как сообщает RT, завлабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины, кандидат биологических наук Кирилл Шаршов в беседе с журналистами сообщил обнадеживающие данные - новый коронавирус COVID-2019 продолжает мутировать, однако опасных для человека мутаций ожидать не стоит.
Московский Комсомолец 20:35
7
Общество

Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
1K
Наука

Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус

Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 18:19
91
Экономика

ЦБ расширил список пострадавших от коронавируса отраслей

Банк России решил расширить перечень секторов экономики, которые признаны пострадавшими из-за коронавируса, рассказала 10 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: включение отраслей в список уязвимых дает банкам право не ухудшать оценку их финансового положения и не формировать дополнительные резервы.
Ведомости 10 апреля в 11:16
Энергетика

Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов

На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
15
Общество

Сотрудники ГИБДД дежурят на въездах в Москву

На всех въездах в Москву дежурят наряды Госавтоинспекции в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 06:04
2,3K
Гаджеты

Nokia 9.3 и Nokia 7.3 могут появиться в третьем квартале 2020 года

Сообщается, что HMD Global, компания которая стоит за Android смартфонами под брендом Nokia, проведёт презентацию в третьем квартале 2020 года, чтобы представить Nokia 7.3 и Nokia 9.3.
ITZine.ru вчера в 01:00
Происшествия

В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте

Ведомости 22:12
3
Общество

В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве

Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Московский Комсомолец 09:39
425
Армия и оружие

Экс-боевик АТО призвал украинцев покидать дома, чтобы обезопасить себя от «русских танков»

Националист жалуется, что украинские СМИ умалчивают критическую для ВСУ ситуацию в Донбассе.
ФАН 19:54
1
Политика

Глава Минэнерго США ожидает усиления нефтепромышленности после кризиса

Нефтяная промышленность вскоре восстановится после кризиса и укрепится еще сильнее, считает министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Росбалт 20:59
2
Здоровье

В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19

В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
Российская газета 02:50
123
Здоровье

В мире более 1,6 млн человек заразились коронавирусом

К полудню 10 апреля в мире зарегистрировано 1 603 330 случаев заражения коронавирусом (за всё время), 355 983 выздоровлений и 95 758 смертей.
ИА REX 10 апреля в 05:30
1
Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
1,9K
Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Энергетика

API: Даже после сделки ОПЕК+ проблемы в нефтяной отрасли США остаются

Генеральный директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс рассказал о прогнозах на спрос нефти, а также прокомментировал сделку ОПЕК+ по сокращению объемов ее добычи.
Российская газета 20:45
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
2,6K
Общество

В России предложили ввести уголовное наказание за травлю в интернете

В общественной палате (ОП) предложили ужесточить наказание за оскорбления и травлю в сети.
Газета.Ru 16:44
1
Здоровье

Злоупотребление алкоголем приводит к тревожности и депрессиям

Дерматолог и официальный представитель фонда British Skin Foundation профессор Ник Лоув добавил, что злоупотребление алкоголем приводит к хроническому покраснению кожи.
МИР 24 12:15
14
Футбол

«Тоттенхэм» может продать Кейна за 200 млн фунтов из-за долгов

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви, вероятно, согласится продать форварда Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед» за 200 млн фунтов из-за долгов клуба.
Sports.ru 00:40
Финансы

Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее.
Российская газета вчера в 23:00
83
Наука

Союз макрофагов и эозинофилов помешал в борьбе с лейшманиозом

Кожный лейшманиоз относится к «забытым болезням», — тропическим недугам, которые поражают в основном малоимущие слои населения в бедных странах и привлекают мало внимания прессы и исследователей.
N+1 10 апреля в 15:00
Экономика

Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%

Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 10:58
1,2K
Общество

В Греции спрогнозировали начало туристического сезона

Ореанда-Новости вчера в 05:55
77
Политика

Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия 00:44
504
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поздравила католиков с Пасхой

Известная российская певица, дочь Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой – Кристина Орбакайте – сегодня решила со своим семейством отпраздновать светлый праздник Пасхи и поздравила всех католиков с этим знаменательным событием.
Bimru.ru 05:17
2
Общество

Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости 03:43
291
Культура

Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»

Piter.tv 10 апреля в 01:37
70
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное