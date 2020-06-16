Экономика
Коммерсантъ«Русал» готов обсудить дивиденды «Норникеля»
Компания предлагает дождаться оценки ущерба от утечки топлива в Норильске «Русал», который является совладельцем «Норникеля», готов к переговорам по размеру дивидендов компании после установления точного размера ущерба от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.
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«Что касается вопросов дивидендной политики, то, как это и предусмотрено действующим до конца 2022 года соглашением, мы готовы рассмотреть размеры конкретных платежей, когда акционеры будут располагать точной информацией о размерах ущерба, причиненного компании, и о последствиях данной аварии», — говорится в заявлении Rusal.РБК10:02
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«Русал» прокомментировал вопрос о дивидендах «Норникеля» после разлива топлива
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