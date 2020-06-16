с чего всё началось

Компания предлагает дождаться оценки ущерба от утечки топлива в Норильске «Русал», который является совладельцем «Норникеля», готов к переговорам по размеру дивидендов компании после установления точного размера ущерба от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК В лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских В пункте временного размещения, который в середине мая развернули в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения: находящиеся там азербайджанцы потребовали, чтобы их пропустили через границу.

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 1,5K

Общество Раскрыто средство защиты резиденции Путина от коронавируса В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установлен специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит. 6

Наука Газотурбинную установку на углекислом газе разработали в России Газотурбинные установки, которые распространены в качестве источников тепло- и электроснабжения населённых пунктов и в нефтеперерабатывающей и газодобывающей сферах, предложено перевести на углекислый газ, что позволит сократить уровень вредных выбросов.

Общество В России предложили сократить новогодние каникулы Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции. 3,8K

Энергетика Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику. 445

Энергетика Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства. 1,4K

Шоу-бизнес Пригожин объяснил, зачем Наталии Орейро российское гражданство Как писал NEWS.ru, Орейро впервые упомянула о желании получить российское гражданство на шоу «Вечерний Ургант», правда, сделала это в шутку. 38

Происшествия Пострадавших во время стрельбы в Москве полицейских наградят Руководство МВД приняло решение о награждении сотрудников ДПС, которые пострадали во время перестрелки в Москве, на Ленинском проспекте. 33

Кино Премьеру «Довода» Нолана перенесли "Чудо-женщину: 1984" перенесли с августа на октябрь, премьеру киноадаптации "Том и Джерри" с марта на декабрь 2021 года, а четвертую часть "Матрицы" — с мая 2021 года на апрель 2022. 6

Политика В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи "Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении. 480

Общество СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. 6,2K

Общество Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться. 305

Политика Украина потребовала восстановить законность в ДНР и ЛНР Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) потребовала полного восстановления действия украинского законодательства, систем налогообложения и расчетов на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. 5

Футбол Футболист «Манчестер Юнайтед» вернул малоимущим детям бесплатную еду В результате во вторник британское правительство объявило, что продлит систему с бесплатными ваучерами на каникулах, что позволит детям, имеющим право на помощь, продолжить их получать.

Политика Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России. 451

Религия СМИ сообщили о захвате монастыря на Урале «духовником Поклонской» Схиигумен Сергий (Романов), которого СМИ неоднократно называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка, сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря, на территорию монастыря, фактически захваченного сторонниками Сергия, не пускают посланников Екатеринбургской епархии, сообщают местные СМИ. 138

Политика Жириновский предложил разделить США на две части Политик сообщил, что сомневается, что государство сумеет решить расовые проблемы, поэтому темнокожим американцам, как он полагает, нужно отдать два-три штата, чтобы они спокойно там жили. 57

Происшествия Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова Ранее актеры "Современника" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра. 4,7K

Политика В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2» Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете. 209