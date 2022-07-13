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«Русал» может разместить два выпуска облигаций на 100 млрд рублей и 4 млрд юаней

Компания "Русал" планирует разместить два выпуска облигаций на 100 млрд рублей и 4 млрд юаней.
ТАСС
«Окончательное решение о размещении компания примет позднее с учетом условий на рынке. Выбор места и другие параметры облигаций должен утвердить генеральный директор компании»,-- говорится в сообщении «Русала».
Коммерсантъ
Планируется, что листинг ценных бумаг проведут на Мосбирже.
ТАСС
В конце июня большинство акционеров «Русала» одобрили решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

«Русал» может разместить два выпуска облигаций на 100 млрд рублей и 4 млрд юаней
Коммерсантъ21:32
«Русал» может разместить два выпуска облигаций на 100 млрд рублей и 4 млрд юаней
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«Русал» планирует разместить два выпуска облигаций на 100 млрд рублей и 4 млрд юаней
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