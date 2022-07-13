Директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский заявил, что ответные шаги Москвы на санкции Запада могут быть весьма болезненными, при этом европейские страны должны понимать, что рестрикциями в отношении РФ они сами изнуряют собственную экономику.