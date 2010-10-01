Экономика
ТАСС«Русал» назвал неожиданным размер штрафа Росприроднадзора «Норникелю»
"Русал" надеется на скорый созыв совета директоров "Норникеля" и ждет предложений от менеджмента компании по источникам покрытия убытков от предъявленного Росприроднадзором ущерба из-за аварии. Об этом ТАСС сообщили в "Русале".
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Происшествия
Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска
"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
Происшествия
Число жертв ливней и паводков на юго-западе Японии возросло до 49
Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 49, еще 11 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.
РИА Новости 09:42
Политика
Посольство России не исключает ответа на британские санкции
Посольство России в Лондоне назвало недружественным шагом, вызывающим возмущение, объявление персональных санкций против 25 россиян, которых Великобритания считает причастными к нарушению прав человека.
Коммерсантъ 12:43
Музыка
Захарова анонсировала выход двух песен на ее стихи
Взгляд.ру 08:53
Хоккей
В НХЛ зафиксировано 23 новых случая заболевания коронавирусом
Сезон продолжится плей-офф из 24 команд. Ранее сообщалось, что в женской НБА зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском 11:55
Транспорт
На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов
Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 04:25
Политика
МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам
МВД выявило во время голосования по поправкам к Конституции РФ более 200 различных правонарушений.
ТАСС 09:54
Культура
Вышла первая серия второго сезона «Внутри Лапенко»
На ютьюб-канале актера Антона Лапенко появилась первая серия второго сезона шоу «Внутри Лапенко». Продолжительность эпизода — 31 минута.
Афиша Daily 13:37
Космос
В июле пензенцы смогут наблюдать парад планет
Наш город сегодня (Пенза и Заречный) 08:01
Политика
Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков»
Сохранение наказания для «неверных выборщиков» поддержали все девять судей Верховного суда, передает CNN.
РБК 13:07
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
Общество
Средний возраст умерших от коронавируса назвали в Воронежской области
Число жертв приблизилось к шести десяткам. Областной департамент здравоохранения назвал средний возраст пациентов, умерших от коронавируса.
Блокнот Воронеж 12:03
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Общество
ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%
«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).
Ведомости 08:31
Единоборства
Масвидаль заменит заболевшего коронавирусом Бернса на турнире UFC 251
Титульный бой состоится в рамках турнира UFC 251, проведение которого запланировано на одиннадцатое июля.
CT news 06:52
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Новый УАЗ обзаведется обогревом руля, круиз-контролером. На рынок авто поступит в 2022 году.
Evo-rus.com 11:40
Автоспорт
Квят назвал причины схода с дистанции на Гран-при Австрии
Вена, 5 июля 2020, 22:25 — REGNUM Российский пилот команды AlphaTauri Даниил Квят, который сошёл с дистанции из-за повреждения подвески и прокола колеса на Гран-при Австрии, прокомментировал итоги первого этапа «Формулы-1».
REGNUM вчера в 15:25
Политика
В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля
О работе пропускного пункта "Еленовка" в другие дни будет сообщено дополнительно Напомним, что КПП через линию разграничения были временно закрыты еще в марте для недопущения завоза коронавирусной инфекции. на территорию Республики 22 июня КПП "Еленовка" был открыт для выезда из ДНР, а 25 - на въезд.
КП - Донецк 09:58
Кино
Вышел трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
РИА Новости 04 июля в 23:51
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва 12:27
Общество
На издателя «Медиазоны» Петра Верзилова завели уголовное дело из-за канадского паспорта
В отношении участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова завели уголовное дело о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства (статья 330.2 УК РФ).
Дождь 13:53
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Общество
В Ростовской области ЕГЭ по русскому языку напишут 15 тыс. выпускников
Ростов-на-Дону, 6 июля 2020, 16:13 — REGNUM В Ростовской области единый государственный экзамен напишут почти 15 тыс. выпускников.
REGNUM 09:13