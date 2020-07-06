Экономика

ТАССТАСС«Русал» назвал неожиданным размер штрафа Росприроднадзора «Норникелю»

"Русал" надеется на скорый созыв совета директоров "Норникеля" и ждет предложений от менеджмента компании по источникам покрытия убытков от предъявленного Росприроднадзором ущерба из-за аварии. Об этом ТАСС сообщили в "Русале".
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